Kızılay'ın kadınlarından "Tatlı" destek
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Kızılay'ın kadınlarından "Tatlı" destek

20.12.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:09
Kızılay'ın kadınlarından

Ordu'nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları tarafından kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellere tatlı, kurabiye ve çay ikramında bulunuldu.

Ordu'nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları tarafından kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellere tatlı, kurabiye ve çay ikramında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Cumartesi ve Pazar günü olmak şartıyla hafta sonları devam eden 56 saatlik sokağa çıkma yasağı Türkiye'nin dört bir köşesinde devam ederken, yasak saatleri içerisinde Kızılay Ünye Şubesi yönetimi kamu kurumlarda görev alan personelleri unutmadı. Ünye Kızılay Kadın Kolları Yönetimi, şehrin bir çok noktasında görevli Emniyet, Jandarma Kontrol Merkezleri ile 112 Sağlık çalışanlarına ziyarette bulunarak tatlı, kurabiye ve sıcak çay ikramında bulundu.

Soğuk havada dışarıda görevlendirilmiş personellerin moral ve desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade eden Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "Hafta sonraları görevli olan Emniyet, Jandarma ve Sağlık personellerimizin her an desteğe ihtiyaçları olduğunu biliyor, onları bu koşullarda unutmamak için bizlerde elimizden gelen gayretleri sarf ediyoruz. Türkiye'mizin dört bir köşesinde yardım ve duyarlılığın öncülüğü olan Kızılay ailesi her mazlum ve muhtaç insanlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere devletimizin kamu ve kurumlarını temsil eden Emniyet ve Jandarma personellerimizi de Cumartesi ve Pazar günleri de unutmayarak onlarında moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak adına ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizde çeşitli ikramlarda bulunarak devletimizin kurumlarının yanında olduğumuzu söylemek isteriz" dedi.

Ziyarete ayrıca Tanıtım Medya Başkanı Suna Yerlikaya, Gönüllü ve İşbirlikçileri Sorumlusu Zeynep Çakır, Gelir Getirici Faaliyetler Sorumlusu Fatma Bulat, Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Özlem Yılmaz, Eğitim Sorumlusu Asiye Cerah katıldı.

19 ve 20 Aralık'ta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. - ORDU

Kızılay'ın kadınlarından 'Tatlı' destek
Kızılay'ın kadınlarından 'Tatlı' destek
Kızılay'ın kadınlarından 'Tatlı' destek
Kızılay'ın kadınlarından 'Tatlı' destek
Kızılay'ın kadınlarından 'Tatlı' destek
Kızılay'ın kadınlarından 'Tatlı' destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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