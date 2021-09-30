Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez yatırımlarına başlıyoruz' - Haberler
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Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez yatırımlarına başlıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kızılay Genel Başkanı Kınık:

Bölgenin deprem tehlikesi açısından taşıdığı emniyeti bildiklerini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.

ELAZIĞ (İHA) - Bölgenin deprem tehlikesi açısından taşıdığı emniyeti bildiklerini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Dolayısıyla bu bölgedeki yeni kapasitemizi oluşturmak için Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez afet müdahale merkezi ve sosyal yardım, insani yardım operasyonlarımızı yürüteceğimiz fiziksel bir depo ve lojistik kapasitesi yatırımlarını da başlıyoruz" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık ve beraberindeki heyet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini ziyaretleri kapsamında Elazığ'a geldi. Burada Türk Kızılay binasında teşkilat yöneticileri ve gönüllü personelleriyle bir araya gelen Kınık, açıklamalarda bulundu. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Umut Yalçın, Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Türk Kızılay İl Başkanı Abdurrahman Kızılkaya ve personeller eşlik etti.

Bölge illerden olan Elazığ'da olduklarını aktaran Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Elazığ'ımız Kızılay faaliyeti açısından gerçekten iftihar ettiğimiz bir il. Özellikle de yaşamış olduğumuz deprem ve o depremden sonraki iyileştirme faaliyetleri noktasında çok önemli bir rol ifa etmiştir. Hem bölgede hem de Afet Bölge Merkezimizin burada olması hasediyle Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Elazığ illerinde, ilçe ve köylerinde deprem nedeniyle oluşan sıkıntıları gidermek için devletimiz çok ciddi bir destek görevi üstlenmiştir. Elazığ bölgemiz Kızılaycılık faaliyetleri açısından sadece afet temelli olarak değil, insani yardım, toplum sağlığı ve kan hizmetleri açısından da gerçekten yüksek potansiyelli ve başarılı bir ilimiz. Bizim ülke genelinde şubelerimizi değerlendirdiğimiz bir karne sistemimiz var. O karne sistemine göre de pekiyi not alan illerimizdendir. Bölgenin özellikle deprem tehlikesi açısından taşıdığı emniyeti biliyoruz, dolayısıyla bu bölgede ki yeni kapasitemizi oluşturmak için Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez, afet müdahale merkezi ve sosyal yardım, insani yardım operasyonlarımızı yürüteceğimiz fiziksel bir depo ve lojistik kapasitesi yatırımlarına da başlıyoruz. Bu alanda milli emlağımızdan Kızılay'ımıza tahsis edilen 25 dönümlük arazi üzerinde şuan projelendirme ihtiyaç tespiti ve inşaata ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. Elazığ bizim sadece afet temelli çalışmalarımızın olduğu bir ilimiz değil. Özellikle gençlik çalışmalarımızın çok yoğun olduğu, kadın teşkilatımızın çok güçlü olduğu bir ilimizdir. İlçelerimizin tamamında bu yıl sonuna kadar teşkilatlanmış olacağız. Büyük oranda da teşkilatlıyız. Sonrasında da mahalle ve köylerimize kadar bu temsilciliklerimizi nasip olursa indireceğiz" diye konuştu.

"Elazığ'ın eli dünyaya ulaşmış oldu"

Açıklamalarına devam eden Kınık, "Özellikle Fırat Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine civar illerden gelen insanların bölgede ki insanların ihtiyaçları karşılanması, yine bölgemizde ki yoksul insanlara destek olunması ve yaşlılık hizmetleri noktasında toplumumuza ilk yardım eğitimleri, temel afet bilinci kazandırılması ve gençlerimize güvenli yaşam kültürü kazandırılması noktasında da yeni projelerimiz olacaktır. Elazığ teşkilatının çok sayıda şenlendirme programları da bulunuyor. Bu sene de yeni şenlendirme projeleriyle Elazığlı hemşerilerimize desteğe devam edeceğiz. Bu faaliyetlerin tamamının yürütülebilmesi için Kızılaycıların desteğe ihtiyacı var. Milli cemiyet olarak milletimizin maddi ve manevi desteği ile ayakta duruyor. Ben bir Malatyalı olarak bütün Elazığlı hemşerilerimizi Elazığ şubemize gönüllü olmaya ve destek vermeye davet ediyorum. Bu bölgede yapabileceğimiz birlikte başarabileceğimiz çok güzel işler var. Bunların projeleri hazır. Özellikle İsrail'in Filistin üzerindeki saldırıları devam ederken Elazığ'da yapmış olduğumuz, Elazığ şubemizin gerçekleştirmiş olduğu kampanya neticesinde de Filistin'e çok ciddi bir yardım ulaştırıldı. Onlar da Filistin halkını çok mutlu ettiler. Elazığ'ın eli bu anlamda dünyaya ulaşmış oldu. Kan hizmetleri noktasında da bağışçılarımıza şükranlarımı iletiyorum. Kızılay faaliyetlerini derinleştirerek ve yaygınlaştırarak toplumun ihtiyaç sahibi tüm kesimlerine ulaştırmaya gayret ediyor ve bundan sonra da desteklerinizle çalışmaya devam edecek" cümlelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve beraberindeki heyetin Elazığ programından sonra Tunceli'ye gideceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez yatırımlarına başlıyoruz

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez yatırımlarına başlıyoruz

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez yatırımlarına başlıyoruz

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Haber: Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Elazığ'ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez yatırımlarına başlıyoruz' - Haberler
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