Kızılay Edremit Şubesi plaket ile ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızılay Edremit Şubesi plaket ile ödüllendirildi

Türk Kızılay Edremit Şubesi, 2019 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ülke genelindeki 258 şube arasında arasında 'Bağış Yönetimi' dalındaki çalışmaları ikincilik ödülü ile taçlandırıldı.

Kızılay Edremit Şubesi plaket ile ödüllendirildi
03.07.2020 23:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 00:24

Türk Kızılay Edremit Şubesi, 2019 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ülke genelindeki 258 şube arasında arasında 'Bağış Yönetimi' dalındaki çalışmaları ikincilik ödülü ile taçlandırıldı.

Türk Kızılay Genel Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Türk Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Genel sekreter Ahmet Nusret Kılnamaz katıldı.

Düzenlenen törende Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Genel Sekreter Hüseyin Can tarafından Edremit Şube Başkanı Himmet Bora'ya başarı belgesi takdim edildi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Edremit Şube Başkanı Himmet Bora'yı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Türk Kızılayı Edremit Şubesi Başkanı Himmet Bora, "2019 yılında yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte Türk Kızılay Edremit Şubesi yönetimine seçildiğimiz günden itibaren yaptığımız çalışmalar ile Türk Kızılay'ımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Türkiye genelindeki şubeler arasında yapılan performans değerlendirmesinde Edremit şubemiz ikincilik ile ödüllendirdi. Bizleri bu güzel ödül ile onurlandıran ve desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık'a, Genel Sekreterimiz Hüseyin Can'a, genel merkez çalışanlarımıza, Edremit Şubesi yönetim kurulu arkadaşlarımla,şube müdürümüze ve isimsiz kahraman gönüllerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi Haber
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti Haber
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler Haber
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Haber
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti Haber
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Dünya Sağlık Örgütü'nden tartışma yaratacak değişiklik! Salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
Dünya Sağlık Örgütü'nden tartışma yaratacak değişiklik! Salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Esra Albayrak Mustafa Şentop Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Hikmet Karaman Zeljko Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Milli Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Kızılay Edremit Şubesi plaket ile ödüllendirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 00:46:23. #1.15#
title