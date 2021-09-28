Kızılay'dan Pasinler'de öğrencilere kırtasiye yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılay'dan Pasinler'de öğrencilere kırtasiye yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kızılay'dan Pasinler'de öğrencilere kırtasiye yardımı

Erzurum Türk Kızılay Şubesi tarafından Pasinler'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

PASİNLER, ERZURUM (İHA) - Erzurum Türk Kızılay Şubesi tarafından Pasinler'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Yardım hakkında açıklamada bulunan Erzurum Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, "Bugün Pasinler'de ihtiyaç sahibi öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz. Bugün burada miniklerimizin mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Yamantürk Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Salih Uçan Bülent Uygun Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kızılay'dan Pasinler'de öğrencilere kırtasiye yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:20:06. #1.11#