KIZILAY'DAN ERMENİ CEMAATİNE MENSUP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
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KIZILAY'DAN ERMENİ CEMAATİNE MENSUP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM

KIZILAY'DAN ERMENİ CEMAATİNE MENSUP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
08.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:06

KIZILAY, Ermeni cemaatine mensup ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım kolilerini, Ferköy'deki Surp Vartanans Kilisesi'ne teslim etti.

KIZILAY, Ermeni cemaatine mensup ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım kolilerini, Ferköy'deki Surp Vartanans Kilisesi'ne teslim etti.

Rum Ortodoks Kilisesi'nin ardından Kızılay bugün de, Ermeni Cemaatine mensup ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdı. Kızılay'ın temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 200 gıda kolisi, kavurma, kıyma ve hijyen setleri, koronavirüs salgını nedeniyle sayısı artan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Feriköy'deki Surp Vartanans Kilisesi'ne teslim edildi. Kolilerin teslim edilmesinin ardından Feriköy Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Över, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE İHTİYAÇ SAHİPLERİMİZİN SAYISI ARTTI"

Gıda kolilerini teslim ettikten sonra açıklama yapan Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, 'Dünyanın bir çok ülkesinde yardımlarımız olduğu gibi, ülkemizde de devam ediyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahiplerimizin sayısı arttı. Biz de Türk Kızılay'ı olarak ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri için desteklerimizi sağlıyoruz. Şu anda Ermeni vatandaşlarımız için, Ermeni kilisesindeki bağışlarımız için buraya geldik. Bu bağışlarımızda gıda kolilerimiz ve kavurmalarımız ve kıymalarımız var. Bunları ihtiyaç sahiplerine iletmeleri için kendilerine takdim edeceğiz" dedi.

'KÖTÜ GÜNÜMÜZDE YANIMIZDASINIZ"

Feriköy Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Över ise, 'Bugün çok güzel bir şeye şahitlik ediyorsunuz. Ülkemizin en önemli kurumlarından Kızılay, halkın yardımına Feriköy'de de koşmuş durumda. Sağ olsunlar, yöneticilerimizi aradılar ve fakirlerimiz ile ilgili bir talebimiz olup olmadığını sordular. Bizden almış oldukları bilgilerle, bağışlarını paylaştılar. Kızılay ülkemizin gerçekten de çok büyük bir değeri. Halkın her zaman için yanında olan, iyilikten başka amaç gütmeyen bir değeri. Biz Ercan beyin şahsında sayın genel müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, kötü günümüzde yanımızdasınız, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

KIZILAY'DAN ERMENİ CEMAATİNE MENSUP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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