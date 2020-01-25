: Kızılay Başkanı Kınık, deprem sonrası bağış talep etti! Tepkiler gelince paylaşımı sildi

25.01.2020 01:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:25

Elazığ'da 6.8 şiddetinde medyana gelen depremin ardından bölgede yıkılan bina, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgiler gelirken, Kızılay'dan yapılan bağış talebine ilişkin paylaşım ise tepki çekti.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, depremin hemen ardından Twitter hesabı üzerinden vatandaşlardan bağış talep etmesi tepkilere neden oldu.

Kınık, paylaşımında "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. @Kizilay Destekleriniz için Deprem yaIn 2868'e sms yollayın 10 katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ PAYLAŞIM SİLİNDİ

Kınık'ın paylaşımına vatandaşlardan tepki geldi. Kızılay Başkanı'nın paylaşımının altına binlerce vatandaş eleştirilerini dile getirdi. Gelen tepkilerin ardından Kınık'ın paylaşımını kaldırdığı görüldü.

Öte yandan Kızılay'ın resmi Twitter hesabında ise yardım kampanyası paylaşımının halen durduğu görüldü. Kızılay'dan yapılan paylaşımda "Depremin hissedildiği bölgede görev yapmak üzere, 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfağımız Erzurum'dan yola çıkmıştır. #TürkKızılay DEPREM yaz 2868'e gönder" ifadelerine yer veriliyor.

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