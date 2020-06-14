Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
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Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Bingöl Karlıova'da AFAD verilerine göre 5,7 büyüklüğündeki deprem ve artçıların ardından "deprem fırtınası" uyarısı yaparak kerpiç evlere girilmemesi gerektiğini söyledi.

14.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:29

Bingöl Karlıova'da akşam üzeri 17.24'te AFAD verilerine göre 5,7, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremi 4,6 ve 4,7'lik iki artçı sarsıntı daha takip etti. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da meydana gelen depremlerle ilgili önemli bir uyarı yaptı.

"KERPİÇ EVLERE GİRİLMEMELİ"

Kınık şunları yazdı: "17.24 - 5,7 Büyüklük, 17.34 - 4,6 Büyüklük, 18.09 - 4,7 Büyüklük. Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad'dan gelecek uyarılar izlenmeli. Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal etti."

Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor

DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz.

Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor

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