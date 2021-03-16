Kızılay Adana Şube Başkanlığına Çolak getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kızılay Adana Şube Başkanlığına Çolak getirildi

16.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:14
Kızılay Adana Şube Başkanlığına Çolak getirildi

Kızılay Adana Şube Başkanlığı görevine Halil Ahmet Çolak getirildi.

Kızılay Adana Şube Başkanlığı görevine Halil Ahmet Çolak getirildi. Görevi Çolak'a devreden Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, iyilik zirvesine doğru merhamet yürüyüşünün, yeni sorumluluklar ve yeni görevlerle devam ettiğini söyledi.

Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, "Milletimizin iyilik eli olan Kızılay' nerede bir mazlum nerede bir mağdur var ise onun yarasına merhem olmayı bir görev bilir. Tüm bu yaralara dokunurken renk körü olarak yapar. Adana'da yaptığımız çalışmalar ve gayretler hep bu yöndedir Mart 2011 de Kızılay nöbeti bize verildiğinde Adana'mızın her köşesinde yüreklere dokunarak büyük ailemizin kalbinde bir yer etmek için yola koyulduk. Kızılay'ı tüm büyük ailemiz Adana'mızın değerli iş dünyası, STK yöneticileri ve hayırseverlerimizle birlikte ülkemizin ilk sıralarına getirdik" bilgisini verdi.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kızılay 2030 hedeflerine doğru giderken iyilik yürüyüşünde yeni sorumluluklar yeni görevlerle iyilik yoluna devam ettiğini vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Tecrübelerimizi yerelde, bölgede, ülkemizin hizmetinde sunmaya devam ederken şube çalışmalarımızda yükümüzün bir kısmını Halil Ahmet Çolak Kardeşime görev vererek iyilik yolunda birlikte yol almaya siz değerli büyük ailem Adana'mın desteği ile devam edeceğiz. Bu iyilik bayrağını daha yukarılara taşımak ana gayemizdir."

Kızılay Adana Şube Başkanı Halil Ahmet Çolak ise kendisini Kızılay ile tanıştıran, Ramazan Saygılı'ya teşekkür ederek, "Beni Kızılay'la tanıştıran, uzun süre Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığım Adana şubesinde Genel Merkezimin takdirleri ile Şube Başkanı olarak görevlendirildim. İyilik yolundaki bu anlamlı görevi el birliği ile omuz omuza daha yukarılara götürmeyi bir görev biliyorum. Değerli genel merkez yöneticilerime ve Ramazan Saygılı Başkanımızın desteklerine teşekkür ediyorum. Yol uzun yol, bu hayırlı yolda Allah mahcup etmesin" dedi. - ADANA

Kızılay Adana Şube Başkanlığına Çolak getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Birol Güven Demet Akalın Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılay Adana Şube Başkanlığına Çolak getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:16:28. #1.15#
title