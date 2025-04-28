Kızıl Goncalar CANLI izleme linki var mı? 28 Nisan 2025! NOW TV Kızıl Goncalar 46. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir

Kızıl Goncalar 46. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar 46. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep'in okumaya gidişi kesinleşirken Cüneyd de kendi yolculuğuna karar vermiştir. Ancak Meryem, buruk bir vedayla ayrılmalarına mani olmak adına onları İstanbul'un kalbinde geçen bir yolculuğa sürükler. Bu macera bazen suya çizilen bir desen, bazen de eksik bir kartpostal gibi, yarım kalan duygularını tamamlamaya çalışan iki gencin kaderine dönüşür.

Aynı zamanda Mürşide sıfatıyla Fanilere yeni bir yol çizen Meryem, yalnızca herkesin alın teriyle geçinmesini istemekle kalmaz, en önem verdiği peygamber sünnetini de Faniliğin şartı haline getirir. Bu karar, Lokman ve Müyesser gibilere de yeni bir sayfa açtırır, yetimler için de bir simgeye dönüşür. Meryem'in Suavi'ni çabasıyla geçmişiyle yüzleşerek yeniden canlandırmaya karar verdiği bakım evi ise Levent'in hatırasının mekâna dönüşmüş hâlidir.

Cüneyd ve Zeynep ne kadar çatışsalar da onları ayırabilecek son sınavlarıyla omuz omuza yüzleşip en başından beri hayal ettikleri kaderleri için yola düşerlerken her şeyin başladığı yer olan Faniler tekkesi, çalışmanın, sevginin ve tevazunun yuvası haline gelir. Levent'in hatırası, kızlarını armağan ettiği Meryem ve Fanilerin ruhuna karışarak, ölmeyen aşıklar gibi sonsuza dek yaşayacaktır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.