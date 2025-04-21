NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 45. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler internet üzerinden "Kızıl Goncalar 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem, yaşananları duyduğunda perişan olur. Levent'in ölümü, Selim'e ve Mahmut'a kısasla cevap vermeyi düşünen Cüneyd'i tutan zincirin son halkasını da koparmıştır. Artık Cüneyd'i zamanla yarışan Zeynep'ten başka durduracak kalmamıştır.

Meryem hastaneden çıktığında Faniler onun posta oturmasını beklemektedir. Lakin Meryem yalnızca acısını yaşamak istemektedir. Belirsizlik sürerken Meclis-i Meşayih Sadi Hüdayi ve Cüneyd'e hazmetmesi zor bir teklifle gelirler. Sadi Hüdayi olacaklardan korkmuş, Fanilerin canı hürmetine dergahı dağıtmayı düşünmektedir. Asla boyun eğmek istemeyen Cüneyd ise hem Meryem'e hem de kadınlara kaderlerine sahip çıkmaları için bir fırsat yaratır. Ancak Meryem hala rüyalarında Levent'i beklemektedir. Mira ise Levent'in ölümüyle tek bildiği yoldan, ona kızarak baş etmeye çalışırken Levent'in ona son bir sürprizi olacaktır.

Cüneyd'in Levent'in ölümündeki hikmet olarak gördüğü Meryem'in posta oturma ihtimali, Mahmut'u, direnen her Fani kadını yok etmeye giden bir hamleye iter. Meryem, beklenmedik bir kararla Mahmut'u günahlarının bedeliyle yüzleştirmeye karar verir. Cüneyd ve Zeynep ise ilk günden beri aralarında duran en büyük meseleyle, Cüneyd'in öfkeli ruhuyla sınanır. Cüneyd, Zeynep'e nöbetini tutmaya söz verdiği son hediyesini verecektir…

KIZIL GONCALAR 46. ÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 46. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızıl Goncalar fragmanlarını NOW TV platformlarından takip edebilirsiniz.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.