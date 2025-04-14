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Kızıl Goncalar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızıl Goncalar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kızıl Goncalar 43. bölümü ile bu akşam yayınlanıyor. Kızıl Goncalar 43. bölümde bu akşam, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını yerle bir etmeye ant içmiştir. Peki, Kızıl Goncalar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NOW Tv'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 43. bölümü ile ekrana geliyor. Yapımın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler internet üzerinden "Kızıl Goncalar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem ve Levent hastanede amansız bir yaşam mücadelesine başlarken Cüneyd gözünü tamamen karartmıştır. Zeynep ve Mira ailelerinin yok olmasının korkusuyla baş etmeye çalışırken intikam ateşi ve suçluluk duygusuyla Selim'in peşine düşen Cüneyd'i, ona çok ihtiyaç duyan Zeynep'in sözleri de durduramayacaktır. Levent kendine gelirken, Sadi Hüdayi de olanların perde arkasını anlamaya ve Cüneyd'i kontrol altında tutmaya çabalar.

Tekkenin hanımları Meryem'in vurulmasıyla kenetlenseler de yaşananlar herkesi korkutmuştur. Naim de hem Meryem'le geçmişindeki günahlarını sorgulamakta hem de pişmanlıkla kavrulmaktadır. Meryem'in durumu kötüleşince Mira, kalp nakline ihtiyaç duyan annesinin kurtuluşunu için tehlikeli bir adım atmaya hazırlanır. Zeynep, tıpkı Cüneyd gibi onu da dizginlemek zorundadır.

Kızıl Goncalar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cüneyd, Mahmut'un adamı Erhan'ı ararken Sadi'nin tüm çabalarına rağmen geri adım atmaz ama yaptıklarıyla yüzleşme arifesindeki Selim'in yerini bulmak için daha fazlasına ihtiyacı vardır. O an geldiğinde Cüneyd hayati bir karar vermek zorundadır. Ancak Meryem'in durumu kritik bir hale gelince, daha da acımasız bir seçenek Levent'in önüne sunulur. Levent Alkanlı şimdi, hayat boyu kendisinin, muhtaç olduğu Cüneyd'in ve son nefesini vermek üzere olan Meryem'in doğru bildiği her şeyin yıkılması pahasına isyan etmek ya da kadere teslim olmak arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Kızıl Goncalar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 45. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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