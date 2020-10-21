Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti

21.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:09
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti

İngiltere'de ünlü bir fast - food zincirinde kızarmış tavuk siparişi veren genç kız, tavuğun içindeki kırmızı parça nedeniyle hastanelik oldu.

İngiltere'nin Leeds şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Lily Denton, ünlü bir fast-food zincirinde kızarmış tavuk siparişi verdi. Yediği tavuğun içinde kırmızı renkteki bir parça gören Lily, fotoğrafını çekti.

ÇUBUK ŞEKLİNDEKİ BAKTERİ ZEHİRLEDİ

Tavuğu yedikten sonra aşırı derecede mide ağrısı ve kusma şikayetleri başladı. İlk önce normal zehirlenme yaşadığını düşünen Lily bir süre sonra ishal oldu. Beli tutulup hareket edemeyince arkadaşına haber veren genç kız, hastaneye kaldırıldı. Hastanede kendisine verilen antibiyotik ve morfinlerle kendine gelen genç kızın, ilk aşamada şikayetlerinin kesin sebebi bulanamadı. Araştırma sonucunda Lily'nin zehirlenmesine tavuğun içerisinden çıkan çubuk şeklindekikampilobakter isimli bakterinin sebep olduğu ortaya çıktı.

Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti

"ÖLECEĞİMİ HİSSETTİM"

Lily, yaşadığı durumu "Öleceğimi hissettim" sözleriyle özetledi. Olayla ilgili açıklama yapan McDonald's ise genç kızdan özür diledi. Genç kızın paylaşmış olduğu fotoğrafı incelediklerini söyleyen firma, tavuğun içinde bulunan kırmızı maddenin, tavuk göğsünde bulunan kan damarı parçası olduğunu açıkladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Yıldırım Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Sezen Aksu Halil Sezai Türkan Şoray Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Ozan Tufan Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Rus Eylül Leipzig Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 16:09:14. #1.15#
title