Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
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Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BURDUR'da dün 'patpat' adı verilen tarım aracının tarlaya devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Uca (47) ve kızı Gülsüm Uca (23) son yolculuklarına uğurlandı.

BURDUR'da dün 'patpat' adı verilen tarım aracının tarlaya devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Uca (47) ve kızı Gülsüm Uca (23) son yolculuklarına uğurlandı.

Burdur merkez Askeriye köyünde dün akşam üzeri meydana gelen kazada Ahmet Uca'nın kullandığı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 metre yükseklikten tarlaya devrildi. Kazada Ahmet Uca ile kızı Gülsüm Uca olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Uca'nın diğer kızı Zeynep (11) ise kazayı yaralı atlattı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Zeynep Uca, taburcu oldu.

Ahmet Uca ve Gülsüm Uca'nın cenazeleri, bugün sabah Askeriye köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Cenazeye Uca ailesinin yakınları ile Karayolları 124'üncü Şube Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Ahmet Uca ile Çeltikçi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Gülsüm Uca'nın mesai arkadaşları katıldı.

Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi
Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi
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