Kız kardeşinin üzerine kaynar su döken saldırgan kim, neden su döktü, İmran Altay olayı nerede oldu?

Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, bir ağabeyin kız kardeşine kaynar suyla saldırdığı anlar yer aldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi. Kız kardeşinin üzerine kaynar su döken saldırgan kim?

İddiaya göre, sosyal medyada "İmran Altay" adıyla paylaşılan görüntülerde, genç bir kızın ağabeyi olduğu öne sürülen şahıs, kız kardeşinden "Ayaklarıma kapan, özür dile" diye bağırarak özür talep etti. Ardından elindeki kaynar suyu genç kızın üzerine döktüğü anlar kaydedildi. Kısa sürede birçok kullanıcıya ulaşan bu görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. İmran Altay olayı nerede oldu?

KIZ KARDEŞİNİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN SALDIRGAN KİM?

İddiaya göre, sosyal medyada "İmran Altay" ismiyle paylaşılan videoda, genç bir kızın ağabeyi olduğu iddia edilen kişi, kız kardeşine "Ayaklarıma kapan, özür dile" diyerek baskı yaptıktan sonra elindeki kaynar suyu üzerine döktü.

KISA SÜREDE YAYILDI

Dehşet verici anların yer aldığı görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

HESAP ŞİKAYET YAĞMURUNA TUTULDU

Söz konusu görüntüleri paylaştığı öne sürülen "İmran Altay" adlı hesabın, çok sayıda kullanıcı tarafından şikayet edildiği öğrenildi.

ALAYCI YANITLAR DİKKAT ÇEKTİ

Aynı hesabın, kendisi hakkında yapılan yorumlara alaycı ifadelerle karşılık verdiği de ortaya çıktı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın nerede ve ne zaman yaşandığını tespit edebilmek ve şüpheliye ulaşmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Osman DEMİR
