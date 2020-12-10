Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)
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Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)

10.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:07
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)

9 YAŞINDAKİ ROJBİN, NİSA NUR'UN KAÇIRILMASINI ÖNLEDİDiyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yaşındaki Nisa Nur'u kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheliyi fark edip, bağırarak mahallelinin haberdar olmasını sağlayan Rojbin Menteş (9) olay anını anlatttı.

9 YAŞINDAKİ ROJBİN, NİSA NUR'UN KAÇIRILMASINI ÖNLEDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yaşındaki Nisa Nur'u kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheliyi fark edip, bağırarak mahallelinin haberdar olmasını sağlayan Rojbin Menteş (9) olay anını anlatttı. Rojbin Menteş, "Komşumuzun çocuğuydu. Ben çarşıya doğru gidiyordum. Nisa Nur'u bisikletle götürdüklerini gördüm. Anneme, 'Nisa Nur'u kaçırıyorlar' dedim. Gidip hemen annesini çağırdım. Adama bağırdım. 'Nisa Nur'u buraya getir' dedim. Daha da hızlandı. Sonra biri ona arkadan tekme attı. Vurmaya başladılar. Sonra polisler engel oldu. Beni de çocuk şubeye götürdüler, ifademi aldılar. Polislere meseleyi anlattım. Bana 'aferin böyle devam et' dediler. Nisa Nur ile annesi şu an karakolda. Nisa Nur'un kulağından küpeyi çıkarmak için ellerinden geleni yapmışlar. Kulağı kıpkırmızıydı" dedi.

'ÇOCUĞU KİLİSENİN ÖNÜNDE YERE ATTILAR'

Mahalleli Emrah Çınar da kilisenin önüne kadar şüphelilerin kovalandığını ifade ederek, "2 sokak ötede çocuğu kaçırdılar. Mahalleli kilisenin önüne kadar kovaladı. Çocuğu burada yere atıyorlar. Bir bisikletli gelip ona vurup düşürdü. Burada dövmeye çalıştık. Polisler izin vermedi. Alıp içeriye götürdü. 2 kişiydi, biri kaçtı. Birini burada yakaladılar. Kaçırılan 3 yaşlarındaydı. Polisler kızı ailesiyle birlikte alıp götürdü. Kaçırmaya çalışan çocuğu da götürdüler" diye konuştu.


Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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