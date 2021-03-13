Kız arkadaşını kalbinden vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kız arkadaşını kalbinden vurdu

13.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:44
Kız arkadaşını kalbinden vurdu

Muğla'nın Milas ilçesinde genç kadını silahla öldürerek firar eden ve kısa sürede yakalanan zanlı tedbir amacıyla Muğla'ya gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde genç kadını silahla öldürerek firar eden ve kısa sürede yakalanan zanlı tedbir amacıyla Muğla'ya gönderildi.

Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde bir ikamette bulunan kız arkadaşı Bensu Narlı'nın kalbine tek el ateş ederek ölümüne sebep olan S.K., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra Milas - Söke karayolu üzerinde gözaltına alındı.

Gözaltı işleminden sonra S.K., Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından alınarak Muğla'ya götürüldü. İfade işlemlerinin devam ettiği S. K.'nın gözaltı işleminin birkaç gün sürebileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kız arkadaşını kalbinden vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Arda Turan Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Çorum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kız arkadaşını kalbinden vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 11:44:35. #1.16#
title