112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı
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112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı

14.10.2020 21:29 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:12

Mahide Güneş Ünal'ı tabancayla vurarak öldüren Kemal Anıl Şenol, başına dayadığı aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Mahide Güneş Ünal'ın, olaydan kısa bir süre önce 112 Acil'i arayarak yardım istediği, polis ekiplerinin olay yerine gittiği sırada cinayetin meydana geldiği öğrenildi.

Düzce'de, saat 19.30 sıralarında Çamlıevler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Kemal Anıl Şenol, iddiaya göre kendisinin kaldığı evde 25 yaşındaki Mahide Güneş Ünal'ı tabancayla vurarak öldürdü. Kemal Anıl Şenol, daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kemal Anıl Şenol'u Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kemal Anıl Şenol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EVDE KAPALI TUTULMUŞ VE 112'Yİ ARAYARAK KURTARILMAYI BEKLEMİŞ

İddiaya göre, Mahide Güneş Ünal'ın olaydan kısa bir süre önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bir evde kapalı tutulduğunu ve kurtarılmasını istedi. İhbar üzerine olay yerine polislerin hareket ettiği ancak bu sırada Mahide Güneş Ünal'ın öldürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı
112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı
112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı
112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL

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