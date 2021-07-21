Son dakika haberi: Kız alıp verme meselesi yüzünden amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı
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Son dakika haberi: Kız alıp verme meselesi yüzünden amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Adana'da iddiaya göre kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle amcasını ve kuzenini vurdu.

Adana'da iddiaya göre kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle amcasını ve kuzenini vurdu. Ağır yaralanan baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinin 10 metre uzağında bir evde saklanırken yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız alıp verme meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonucunda Haldun D., amcasının oğlu İsmail D. ve amcası Tayyip D.'ye pompalı tüfekle defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

"Amcasını ve kuzenini vuran şüpheli olay yerinin 10 metre uzağında bir evde yakalandı"

Seyhan Araştırma Ekipleri, olayı gerçekleştiren Haldun D.'nin fazla uzağa gidemeyeceğini değerlendirerek çevrede arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmalarında Seyhan Araştırma Ekipleri, Haldun D.'yi olay yerinin 10 metre uzağında bir evin içerisinde saklanırken yakaladı. Haldun D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA

Son dakika haberi: Kız alıp verme meselesi yüzünden amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı
Son dakika haberi: Kız alıp verme meselesi yüzünden amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı
Son dakika haberi: Kız alıp verme meselesi yüzünden amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı
Son dakika haberi: Kız alıp verme meselesi yüzünden amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı
Son dakika haberi: Kız alıp verme meselesi yüzünden amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı
Son dakika haberi: Kız alıp verme meselesi yüzünden amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı
Son dakika haberi: Kız alıp verme meselesi yüzünden amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı
Son dakika haberi: Kız alıp verme meselesi yüzünden amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Kız alıp verme meselesi yüzünden amcasını ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı - Haberler
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