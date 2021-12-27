KİYÜ Rektörü Karacoşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Rektör Karacoşkun, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Karacoşkun, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları", yaşamda Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Foto muhabirlerini tebrik eden Karacoşkun, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirtti.
AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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