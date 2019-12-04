Kıymalı yemekler! Karnıyarık tarifi, kıymalı nohut yemeği tarifi, lahmacun tarifi, kıymalı mücver tarifi

04.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:56

Kıymalı yemeklerle ziyafet tadında menüler hazırlayabilir; karnıyarık tarifi, kıymalı nohut yemeği, lahmacun tarifi ve kıymalı mücver tarifi gibi özel tariflerle misafirlerinizi mest edebilirsiniz. İşte en güzel karnıyarık tarifi, kıymalı nohut yemeği, lahmacun tarifi ve kıymalı mücver tarifi.

KIYMALI TARİFLER

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KARNIYARIK TARİFİ

Karnıyarık tarifi ve fırında karnıyarık tarifi ile patlıcan ve kıymanın eşsiz buluşmasını sofranıza taşıyabilirsiniz. İşte en güzel karnıyarık tarifi.

KARNIYARIK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

6 adet küçük boy patlıcan, 3 adet sivri biber,

Kıymalı Harç İçin; 2 adet domates, 2 adet sivri biber, 2 adet orta boy soğan, 2 diş sarımsak, kırmızıbiber, 200 gr kıyma, sıvı yağ, tuz, karabiber, 1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin; 1 yemek kaşığı salça 1 su bardağı sıcak su

KARNIYARIK TARİFİ YAPILIŞI

Patlıcanları çizgili şekilde soyun ve yarım sat tuzlu suda bekletin. Daha sonra patlıcanları iyice yıkadıktan sonra havlu ile kurulayıp az yağda kızartın. 3 tane biberi de yağda kızartın. Ardından aynı tavada soğanı kavurun ve kıymayı ekleyip bir süre daha kavurun. Sarımsağı ve biberleri de ekleyip 2 dakika daha kavurun.

Küp küp doğranmış domatesi, tuzu ve baharatları ekleyip karıştırın. Üzerine bir çay bardağı su ekleyip 5 dk kaynatın.

Patlıcanların ortalarını kesip tepsiye yerleştirin. Kesiklerden bastırıp patlıcanların ortasını açın ve iç malzemesini bu kısma doldurun.Patlıcanların üzerine ikiye dilimlenmiş çeri domatesi ve kızarttığınız biberleri yerleştirin.

Ayrı bir tavada 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suyu karıştırın ve patlıcanların üzerine dökün.Kıymaların üzerine dökmemeye özen gösterin.

Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 20/25 dakika pişirin.Afiyet olsun.

LAHMACUN TARİFİ

Lahmacunu evinizde yaparak bu özel lezzeti ev yapımı tadında yiyebilirsiniz. Lahmacun tarifi, lahmacun içi tarifi, evde lahmacun tarifi, lahmacun hamuru tarifi, fırında lahmacun tarifi ve en güzel lahmacun tarifi.

LAHMACUN TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru İçin: 1 su bardağından 2 parmak eksik ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1/2 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı un

İç Harcı İçin: 250 gr kıyma, 1 adet soğan, kırmızı toz biber, 1/2 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet büyük boy yeşil biber, 1 adet orta boy domates, 1/2 yemek kaşığı biber salçası, 1 tutam maydanoz, tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, pulbiber

Lahmacun

LAHMACUN TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle derin bir kaba sütü alın. Sıvı yağı ve tuzu ekleyip karıştırın. Daha sonra kabartma tozu ve yarım su bardağı unu koyup karıştırın. Hafif ele yapışan kıvamda hamur elde edene kadar karıştırın. Hamurdan küçük bezeler elde edin. Hafif unlanmış tezgahın üzerine dizin.Üzerine temiz bez örtüp dinlenmeye bırakın.

Bir yandan da büyük boy soğanı ve 1 adet soğanı rondodan geçirin. Derin bir kaba kıymayı alın üzerine biber ve soğan rondosunu ilave edin. Soyulmuş domatesi, ve maydanozu rondodan geçirip karışıma ekleyin. Domates salçası, biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, pulbiber, kırmızı biber, kırmızı tozbiber ve tuzu da ila edip kaşıkla malzemeleri karıştırın. Karışımın üşürülebilir kıvamda olmasına dikkat edin.

Hamur bezelerinden birini unlanmış tezgaha alın. Merdane ile tabak genişliğinde açın. Hamurun üzerine kıymalı harcı sürün. Lahmacunu tavaya alın ve kapağını kapatın.Kapak buharlaşınca ocağın altını kısın. Kısık ateşte kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

Geniş bir tavayı ocakta ısıtın.

NOHUT YEMEĞİ

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Kıymalı nohut yemeği

KIYMALI NOHUT YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı akşamdan ıslatılmış nohut, 1 adet sivri biber, 100-150 gr kıyma, 1 adet kuru soğan margarin ve sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz

KIYMALI NOHUT YEMEĞİ YAPILIŞI

Nohutları haşlayın ve süzün. Yağı tencerede eritin ve biberi kavurun. Kıymayı da ekleyip tekrar kavurun. Salçayı da ekleyip biraz kavurduktan sonra nohudu ve tuzu ilave edip su ekleyin. Kaynayınca kısık ateşe alıp nohutla pişene kadar pişirin. Afiyet olsun.

MÜCVER TARİFİ

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Mücver

KIYMALI MÜCVER TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet kabak

2 adet havuç

1 adet patates

Birkaç dal dereotu

3 dal taze soğan

2 yumurta

3/4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

İsteğe göre karabiber ve kuru nane

Kızartmak için ayçiçek yağı

KIYMALI MÜCVER TARİFİ YEMEĞİ YAPILIŞI

Öncelikle tüm sebzeleri bol suda yıkayalım. Kabakları rendeleyip suyunu iyice sıkalım ve karıştırma kabına alalım. Ardından patates ve havuçları rendeleyip kaba ekleyelim. Yeşillikleri ince ince kıyalım. Üzerine 2 yumurta kıralım ve baharatları da ekleyerek karıştıralım. Son olarak unu ve kabartma tozunu ekleyerek mücveri pişmeye hazır hale getirelim.

Diğer yandan kızartma tavasına yağı alalım ve iyice kızdıralım. Yemek kaşığı yardımı ile karışımı tavaya dökelim ve her iki tarafını güzelce kızartalım.

Pişen mücverleri kağıt havlu serilmiş tabağa alalım ve yağını çekmesini bekleyelim. Mücverler ılık haldeyken yoğurt ile birlikte servis edelim. Afiyet olsun!

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