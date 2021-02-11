Kıyıya vuran yunusu kurtardı
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Kıyıya vuran yunusu kurtardı

11.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:22
Kıyıya vuran yunusu kurtardı

SİNOP'un Türkeli ilçesinde araçla yoldan geçerken kıyıya vuran yunusu fark eden Mehmet Ersoy, onu denize ulaştırarak kurtardı.

SİNOP'un Türkeli ilçesinde araçla yoldan geçerken kıyıya vuran yunusu fark eden Mehmet Ersoy, onu denize ulaştırarak kurtardı. Ersoy'un o anlara ilişkin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla örnek davranışı nedeniyle Ersoy'a teşekkür edildi.

Türkeli ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde bir yunus karaya vurdu. Bu sırada aracıyla yoldan geçen Mehmet Ersoy, yunusu fark etti. Ersoy, aracını durdurup yunusu denize ulaştırdı. Ersoy'un sosyal medyadan paylaştığı o anlara ilişkin görüntüler, yoğun ilgi gördü.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TEŞEKKÜR

Görüntüler üzerine Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla Mehmet Ersoy'a teşekkür edildi. Açıklamada, "Denizlerdeki tüm canlıları korumak ve onlara sahip çıkmanın güzel örneğini gördük. Türkeli ilçemizden Mehmet Ersoy adlı vatandaşımız örnek bir davranış gösterdi. Türkeli ilçemizde rotasını şaşırarak kıyıya vuran yunusu seyahat halindeki araçta, çocuklarının uyarısıyla gören ve müdahale eden Mehmet Ersoy, onu ait olduğu Karadeniz'in masmavi sularına dönmesi için yardımcı oldu. Bizler de Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu duyarlılığından dolayı vatandaşımıza teşekkür ederiz" denildi.


Kıyıya vuran yunusu kurtardı
Kıyıya vuran yunusu kurtardı
Kıyıya vuran yunusu kurtardı
Kıyıya vuran yunusu kurtardı
Kıyıya vuran yunusu kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

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