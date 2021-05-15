Kıyı balıkçılı kuşu, Türkiye'de ilk kez Hatay'da kayıt altına alındı

Önemli sulak alanları barındıran ve dünyadaki kuş göç yolları üzerinde bulunan Hatay'da fotoğraflanıp kayıt altına alınan kıyı balıkçılı, Türkiye'nin 489. kuş türü oldu.

Önemli sulak alanları barındıran ve dünyadaki kuş göç yolları üzerinde bulunan Hatay'da fotoğraflanıp kayıt altına alınan kıyı balıkçılı, Türkiye'nin 489. kuş türü oldu.

Türkiye'nin önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtcuoğlu, Amik Ovası'nda yaklaşık 600 bin dekar arazinin sulanmasına imkan sağlayan Reyhanlı Barajı ve çevresinde kuş türü tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğurtcuoğlu, Türkiye'nin 487. türü "Arabistan toygarı" ve ardından 488. tür olan "çöl çobanaldatanı"ndan sonra 489. tür olarak kayda giren kıyı balıkçılını fotoğrafladı.

Emin Yoğurtcuoğlu, AA muhabirine, Amik Ovası'nı canlandıran ve su seviyesinin her geçen gün arttığı barajda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kıyı balıkçılının Türkiye'de ilk kez kaydedildiğini belirten Yoğurtcuoğlu, "Türkiye'nin 489. kuş türünü kayıtlara geçirdiğimiz için mutluyuz, kıyı balıkçılının varlığı Türkiye'de ilk kez tespit edildi." dedi.

Yoğurtcuoğlu, düzenli olarak Hatay'daki kuş gözlem alanlarını ziyaret ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Türün benim tarafımdan tespit edilmesi ve ilk kez kayıtlara geçirilmesinden dolayı mutlu oldum. Bu hayvan Kızıldeniz'in kıyıları, Basra Körfezi ile Hindistan'ın batı kıyılarında yaşamını sürdüren bir kuş türüdür. Türkiye'ye gelmesinin sebebi, üreme öncesi heyecanı ile yuva bulmak için dağılım yapmasıdır. Kuşlar bazen yolunu şaşırıp fazla yol gidebiliyorlar. Kıyı balıkçılının Hatay'a gelme nedeni ise bölgenin ava kapatılmasından sonra adete kuş cennetine dönmesinden kaynaklanıyor. Reyhanlı Barajı ve çevresinde şu ana kadar 190 tür kuş varlığı tespit edildi."

"Bölge kuş cenneti olma yolunda"

Bölgenin kuş türlerine beslenme ve üreme için oldukça ideal bir ortam sunduğunu aktaran Yoğurtcuoğlu, şunları kaydetti:

"En yakın üreme mesafesi 800 kilometre olan bir kuş türünün alanda görülmesi bizleri heyecanlandırdı. Kuş gözlemcileri arasında kıyı balıkçılının tespiti oldukça önemli bir gözlem oldu. Türkiye'de varlığının ilk kez kaydedilmesi hem fotoğraf sanatçılarının hem de kuş gözlemcilerinin bölgeye gelmesini sağlayacaktır. Bizim için Amik Gölü'nün yadigarı Reyhanlı Barajı'nın korunması, kuş türünün artmasına ve çok fazla insanın Hatay'a gelmesine olanak sağlayacaktır. Reyhanlı Barajı bölgesinde sürekli gözlem yaptık ve Türkiye'ye yeni bir kuş türünü kazandırmak kaçınılmazdı. Bölge kuş cenneti olma yolunda."

Yoğurtcuoğlu, yıllardır kıyı balıkçılının izini sürdüğünü ve nihayet Hatay'da tespit ettiğini belirterek, "Hayvanın buraya geleceğini tahmin ettik, daha önce Yunanistan ve Bulgaristan'da görülmüştü. Kuş türünün bu ülkelerde birer kez kaydı var, samanlıkta iğne aramaya benzeyen bir şekilde kuş türünün izini sürdük ve nihayet tespitini yapmanın sevinci içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco