Kıyamet ne zaman kopacak? Hadislerde kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet hangi gün kopacak? Kıyamet Cuma günü mü kopacak?

Kıyamet ne zaman kopacak? sorusu insanlık tarihinden en çok sorulan ve yanıtı en çok merak edilen soruların başında gelmektedir. Haberimizde diyanet kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre Kıyamet ne zaman kopacak, hadis? Kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet hangi gün kopacak? soruları yanıtlanmıştır. Peki, Kıyamet ne zaman kopacak, hadis? Hadislerde kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet hangi gün kopacak? Kıyamet Cuma günü mü kopacak? İşte detaylar...

Kıyamet alametleri nelerdir yaşadığımız olaylar kıyamet alametleri midir hadis ve ayetlerle Kıyamet ne zaman kopacak, hadis? Kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet hangi gün kopacak? sorusunun yanıtı haberimizde... Peki, Kıyamet ne zaman kopacak, hadis? Hadislerde kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet hangi gün kopacak? Kıyamet Cuma günü mü kopacak? İşte ayrıntılar...

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

Kıyamet ne zaman kopacak hadisler ile bu sorunun yanıtını diyanet kaynaklarından derledik:

Ebu"z-Zübeyr"in naklettiğine göre, Câbir b. Abdullah, Hz. Peygamber"i (sav) vefat etmeden bir ay önce şöyle derken işitmiştir: "Siz bana kıyameti soruyorsunuz? Onun bilgisi sadece Allah katındadır."

(M6481 Müslim, Fedâilü"s-sahâbe, 218)

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Huzeyfe b. Esîd el-Gıfârî anlatıyor: "Bir gün biz kendi aramızda konuşurken Peygamber (sav) geldi ve "Ne müzakere ediyorsunuz?" diye sordu. Ashâb, "Kıyamet hakkında konuşuyoruz." dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sav), "Siz şu on alâmeti görmedikçe, kıyamet kopmayacaktır." buyurdu ve şunları saydı: "Duman, Deccâl, Dâbbe, güneşin batıdan doğması, Meryem oğlu İsa"nın (as) yeryüzüne inmesi, Ye"cûc ve Me"cûc, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç büyük çökmenin yaşanması ve son olarak Yemen"den çıkıp insanları haşrolacakları yere sürecek bir ateş.""

(M7285 Müslim, Fiten, 39)

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Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz."

(B1036 Buhârî, İstiskâ, 27)

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Enes b. Mâlik"in anlattığına göre, bir adam Hz. Peygamber"e (sav), "Kıyamet ne zaman kopacak yâ Resûlallah?" diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber, "Onun için ne hazırladın?" buyurdu.

(B6171 Buhârî, Edeb, 96)

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

Kıyamet alametleri;

-(Ey Muhammed!) Sana dağlar(ın kıyametteki durumunu) sorarlar, de ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak."

-"Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak."

-"Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin." (TAHA/105-107)

-O gün gök erimiş bir maden gibi olur.

-Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. (MEARİC/8-9)

-Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

-Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

-Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.

-O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. (ZİLZAL/1-5)

-Sûr'a bir tek üfleme üflendiği,

-Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün olacak olur.

-O gün gök yarılmış, sarkmıştır. (HAKKA/13-16)

-O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

-Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.

-Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. (NEBE/18-20)

-Dağlar serpildikçe serpildiği

-Dağılıp toz duman haline geldiği (VAKİ'A/5-6)

-Göğü, kitab dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. (ENBİYA/104)

KIYAMET HANGİ GÜN KOPACAK?

Kıyamet cuma günü mü kopacak;

-Toplum arasında kıyametle ilgili en çok gündeme gelen ve merak edilen konulardan birisi de kıyametin kopacağı günün belli olup olmadığıdır. Saatinin hiçbir şekilde kimse tarafından bilinmediği yalnızca Allah (c.c)'un bildiği kıyamet günü tarihi ile ilgili uzmanlar her ne kadar yaklaşımlarda bulunsalar da yanlıştır. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'ın en sevdiği elçisi Peygamber Efendimiz' (SAV) bile bilmez. Ancak verilen bazı ipuçları ve alametlere göre, tüm önemli olayların Cuma günü gerçekleştiği bilinmektedir. Öyle ki rivayetlere göre hadis-i şerifte: "Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür:dem (a.s.) o gün yaratıldı, o gün cennete girdi, yine o gün cennetten çıkarıldı. Bir de kıyamet cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cuma, 18)

İslam alemi için Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen Cuma günü, dünya ve Hz. Adem (a.s) yaratılmıştır. Aynı şekilde Hz.dem (a.s) cennetten de cuma günü kovulmuştur. Bu bağlamda kıyamet de cuma günü kopacaktır.

5 vakit farz namazın kılınışlarına baktığımızda sadece akşam namazında farzın önce sünnetin sonra kılındığını biliriz. Bu anlamda düşünecek olursak akşam namazı ile ilgili kıyamet vakti bağdaştırılabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) kıyametin kopma vakti sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:

"Kıyametin ne zaman kopacağı Allah'tan başka hiç kimse tarafından bilinmeyen beş gayptan (bilinmeyenden) biridir" buyurdu ve şu ayeti okudu:

"Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yağmuru O indirir. Rahimlerde bulunanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez..." (Lokman, 34)

Kıyametin akşam ezanından sonra kopacağına dair olan hadis şöyledir:

Abdullah bin Ömer (ra) rivayet ediyor:

"Muhakkak, sizden önceki ümmetlerin geçirdiği ömre nazaran sizin ömrünüz, ikindi namazından gün batışına kadar geçen süre kadardır." (Kütüb-ü Sitte)

"Güneş batınca, akşam vakti kıyamet kopacaktır." (Buhari, Tefsir-u Sure 6/9; Tirmizi, Deavat, 98)

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