Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular

Şanlıurfa'da ismi öğrenilemeyen bir kişi herkesin gözü önünde kentin simgesi olan Balıklıgöl'e atladı. Elinde bıçak olduğunu söyleyerek yanına kimseyi yaklaştırmayan şahıs, Şanlıurfa Valisi'nin gelmesini istedi. Güvenlikçilerin bir süre sonra sudan çıkardığı kişinin gölde yüzdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.