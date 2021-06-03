Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular
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Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da ismi öğrenilemeyen bir kişi herkesin gözü önünde kentin simgesi olan Balıklıgöl'e atladı. Elinde bıçak olduğunu söyleyerek yanına kimseyi yaklaştırmayan şahıs, Şanlıurfa Valisi'nin gelmesini istedi. Güvenlikçilerin bir süre sonra sudan çıkardığı kişinin gölde yüzdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi dün öğleden sonra Balıklıgöl'e atladı. Üzerinde elbiseler ile göle giren kişiyi görenler durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

Kıyafetleriyle Balıklıgöl'e atlayıp yüzdü

VALİ'NİN GELMESİNİ İSTEDİ

Özel güvenlik görevlileri ile vatandaşların ikna etmeye çalıştığı kişi, elinde bıçak olduğunu söyleyerek yanına kimseyi yaklaştırmayıp, Şanlıurfa Valisi'nin gelmesini istedi. Bir süre sonra suda üşüyen ismi öğrenilemeyen kişi, güvenlikçilerin yardımıyla gölden çıkarıldı.

Kıyafetleriyle Balıklıgöl'e atlayıp yüzdü

ÇEVREDEKİLER O ANLARI VİDEOYA ALDI

Çıkmasının ardından Balıklıgöl'den uzaklaşan kişinin neden suya atladığı belirlenemezken, cep telefonu kameralarıyla görüntülenen anlar, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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