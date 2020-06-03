Kıyafetlerin ömrünü uzatan yöntemler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kıyafetlerin ömrünü uzatan yöntemler

Kıyafetleriniz kısa sürede yıpranmasını geciktirmek ve uzun süre ilk yeni almış gibi kullanmak için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Kıyafetleri yıkamada ve kullanımda dikkat edeceğiniz hususlarla kıyafetleriniz renkleri ve yapısı uzun süre korunacak.

Kıyafetlerin ömrünü uzatan yöntemler
03.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:17

Kıyafetlerinizin yıkarken, kuruturken ve kullanırken yaptığınız hatalar, onların çabucak yıpranmasına ve eskimesine neden oluyor. Kıyafetlerin ömrünü uzatan pratik yöntemlerle kıyafetleriniz daha canlı ve uzun ömürlü olacak.

DOĞRU YIKAMA YAPIN

Kıyafetlerin normalden fazla yıpranmasına neden olan ana etkenlerden biri onları uzun süre çamaşır makinesinde bırakmaktır. Bunun yanında farklı türde elbiseleri bir arada yıkamak da onları yıpratır. Bunu engellemek için kıyafetleri renklerine, fermuarlı olmalarına ve düğmeli olmalarına göre ayırın. Mümkünse kumaş cinsine göre ayrım yaparak en hassas şekilde yıkama yapmalısınız.

Kıyafetlerin ömrünü uzatan yöntemler

ÜTÜLEMEDEN GİYMEYİN

Kıyafetleri ütülemek, üzerinde kalan deri ve bakteri kalıntılarını yok etmesi açısından önemlidir. İyi şekilde temizlenmiş ve ütülenmiş kıyafetler, çok aha uzun süre kıyafet dolabında duracaktır.

Kıyafetlerin ömrünü uzatan yöntemler

TEMİZ VE KURU DOLAPLAR

Temizlediğiniz ve ütülediğiniz kıyafetlerinizi dolaba koyarken dolabınızın kuru ev temiz olduğundan emin olun. Tozlu ve nemli dolaplarda duran çamaşırların ömrü kısalacaktır.

VAKUMLU POŞETLERDE MUHAFAZA EDİN

Uzun süre kullanmayacağınız kıyafetleri dolaplarda muhafaza etmek yerine vakumlu poşetlerde muhafaza etmelisiniz. Böylece kıyafetlerini toza ve dış etkene maruz kalmayacak ve yıpranması engellenecektir.

Kıyafetlerin ömrünü uzatan yöntemler

KİMYASALLAR YERİNE SİRKE KULLANIN

Kıyafetlerinizi yıkarken kimyasal ürünler yerine sirkeden yardım alabilirsiniz. Bu tercih, kıyafetlerinizde kimyasal madde birikimini önleyecek ve daha doğal halde kalacaktır.

Kıyafetlerin ömrünü uzatan yöntemler

İlgili Haberler

Alyans neden 4. parmağa rakılır?
Alyans neden 4. parmağa rakılır?
Duvar dekorasyonu fikirleri! Sıkıcı duvarlardan kurtaran dekorasyon fikirleri
Duvar dekorasyonu fikirleri! Sıkıcı duvarlardan kurtaran dekorasyon fikirleri
Alandan tasarruf sağlayan dekorasyon fikirleri
Alandan tasarruf sağlayan dekorasyon fikirleri
İdeal aydınlatma için ipuçları ve ideal aydınlatmanın püf noktaları
İdeal aydınlatma için ipuçları ve ideal aydınlatmanın püf noktaları
Küçük banyo dekorasyonu nasıl yapılır? Banyo dekorasyonunun püf noktaları!
Küçük banyo dekorasyonu nasıl yapılır? Banyo dekorasyonunun püf noktaları!
Orkide bakımı asıl yapılır?
Orkide bakımı asıl yapılır?
Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
Mutfak temizliği nasıl yapılır? Mutfak temizliğini püf noktaları!
Mutfak temizliği nasıl yapılır? Mutfak temizliğini püf noktaları!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Haber
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Birce Akalay Haldun Dormen İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Kıyafetlerin ömrünü uzatan yöntemler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 17:17:40. #1.15#
title