Kıvılcım Ural'dan şok açıklama: 'Bana zarar vermek için...'
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Kıvılcım Ural'dan şok açıklama: 'Bana zarar vermek için...'

Kıvılcım Ural'dan şok açıklama: 'Bana zarar vermek için...'
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kaan Tangöze'nin şarkıcı eşi Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı. Ural, üstü kapalı bir şekilde tehdit edildiğini öne sürdü. İşte Ural'ın şaşkınlık yaratan açıklamaları...

Genç şarkıcı Kıvılcım Ural, bir erkeğin kendisine zarar vermek istediğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ural, şu ifadeleri kullandı:

"BANA ZARAR VERMEK İÇİN..."

"Sana iki çift sözüm var! Neye üzülüyorum biliyor musun? Dışarıdan bakınca seni adam sanıyorlar. Ben ona üzülüyorum. Arkadaşların yüzüne gülüyor ama arkandan konuşan çok. Aynaya bakınca sevildiğini sanıyorsun!

Bana zarar vermek için türlü türlü düşüncelerin var ama bu düşünceleri sürdürebileceğin bir yolun yok. Hala anlamadın mı? Bana kendimden başka kimse zarar veremez."

Kıvılcım Ural'ın bu açıklamayla kimi hedef aldığı merak konusu oldu.

Kıvılcım Ural'dan şok açıklama: 'Bana zarar vermek için...'
Kıvılcım Ural'dan şok açıklama: 'Bana zarar vermek için...'
Kıvılcım Ural'dan şok açıklama: 'Bana zarar vermek için...'

Kaynak: Snob Magazin

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