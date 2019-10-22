Kivi üreticilerine erken hasat uyarısı

22.10.2019 16:42

Güce Ziraat Odası Başkanı Salim İslam, kivide ekonomik zarara uğranılmaması için üreticilere erken hasattan kaçınmaları uyarısında bulundu.

İslam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güce ilçesinde bu yıl kivi rekoltesinin düşük olduğunu söyledi.

Hasadın mutlaka kivinin tam olgunlaştığı zamanda yapılması gerektiğini belirten İslam, şunları kaydetti:

"Yapılacak düzgün hasat ürünün kalitesini ve değerini de artıracaktır. Kivinin hasat edilebilmesi için suda çözünür kuru madde miktarının yüzde 6 ile 7 oranları arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin altında yapılacak erken ürün hasadı sonucu meyvedeki kuru madde miktarının istenilen düzeye gelememesine, meyvede sulanmaya, meyvenin dış yüzeyinde buruşmaya, meyvede hızlı yumuşamaya, tat ve aromanın istenilen düzeyde olmamasına dolayısıyla meyvenin dayanma süresinin azalmasına neden olmaktadır."

İslam, 200 ton kivi üretilen ilçede bu yıl 50-60 ton kivi üretimi beklediklerini de kaydederek, hasadın kasım ayının 15'inden sonra yapılmasının uygun olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA