Kivi Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kivi Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Kivi tüketen bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar gelişebilir.

Kivi tüketen bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Kivi alerjisinin pek çok nedeni olmak ile birlikte belirtilerini de öğrenmek alerjik reaksiyonlara maruz kalmamak için çok önemlidir.

Kivi Alerjisi Nedir?

Kivi meyve çeşitleri arasında en çok vitamin ve mineral barındıran meyvelerden birisidir. Hem lezzetli olması hem de faydaları sebebiyle de pek çok kişi tarafından tüketilmektedir. Fakat bazı kişilerde kivi alerjisi meydana gelebilir. Özellikle kiviye alerjisi olan kişiler kiviye maruz kaldıkları zaman kızarıklık ve ağrıda karıncalanma hissi oluşmaktadır.

Kivi tüketimi sonrasında vücutta bazı reaksiyonların oluşması durumuna kivi alerjisi adı verilebilir. Kivi alerjisinde genellikle diğer maddelere karşı çaprak bir reaksiyon oluşabilir. En yaygın nedeni oral alerji sendromu olan kivi alerjisinin özellikle çocuklarda daha sık görüldüğü gözlemlenmektedir. Kivi alerjisinin toplumda çok yaygınlaşmasının nedeni ise pek çok besin ile çapraz reaksiyona girmesidir.

Çapraz reaksiyon ise farklı alerji besinlerinin benzer özellikleri paylaştığı ve bağışıklık sisteminin bu besin alerjenlerine tepki verdiği durumlarda gerçekleşmektedir. Bu nedenle günümüzde özellikle çocuklarda kivi alerjisine çok sık rastlanmaktadır.

Kivi Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Kivi alerjisi nedeni esas olarak insan vücudunun bağışıklık sisteminin anormal yanıt vermesidir. Bağışıklık sistemi insan vücuduna alınan meyve ve sebzeleri zararsız olarak algılamamaktadır. Bu nedenle bazı besinlerin zararlı olduğunu düşünerek ters bir tepki başlatır. Bu saldırıya karşı da vücut antikor üretir. Üretilen immünoglobulin E antikorları yabancı antijenleri yutarak bağışıklık sistemine diğer zararlı kimyasalları serbest bırakması için sinyal verir.

Kivi alerjisinin diğer bir nedeni de polen gıda sendromu ve lateks alerjisi ile bağlantılı olmasıdır. Özellikle ağaç polenlerine karşı alerjisi olan kişilerin kivi alerjileri de olmaktadır. Bunun sebebi hem kivinin hem de polenin protein yapısının benzer olmasıdır.

Kivi Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Kivi Alerjisi Belirtileri

Kivi alerjisi belirtileri genellikle ağız ve çevresinde dikenli kaşıntılı ve karıncalanma hissi olarak başlamaktadır. Ayrıca meyvenin cilde temas etmesi ile kızarıklık oluşuyor ise bu durum kivi alerjisi belirtisi olabilmektedir. Kivi alerjisinde görülen diğer semptomlar şunlardır:

Hızlı kalp atışları

Boğazda şişme ve ağız içince karıncalanmak

Zor nefes alma

Dil, boğaz ve dudaklarda uyuşma

Şiddetli kramplar ve karın ağrıları

Kan basıncında ani düşüş

Bilinç kaybı yaşanması ve baş dönmesi

Egzama

Kurdeşen

Ağız, dudak ve dilde kaşıntılar

Kızarıklık

Kivi Alerjisine Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer?

Kivi alerjisi olan kişiler satın aldıkları her gıda maddesindeki bileşenleri ve etiketleri dikkatlice okuması gerekir. Günümüzde kek veya ekmeklerin içerisinde dahi kiviler yer alabilmektedir. Bu nedenle kivi tüketiminde kaçınmak çok önemlidir.

Ayrıca kivi alerjisine sahip kişiler içeriğinden emin olamadıkları ürünleri, tüketmemeleri gerekir. Gerekli halde üretici firma ile iletişime geçilmeli ve bilgi alınmalıdır.

Kivi Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Kivi alerjisi belirtilerinin bulunduğu kişiler mutlaka uzman bir doktora gitmesi gerekir. Çünkü kivi alerjisi hayatı tehdit edebilecek durumlara da yol açabilmektedir. Alerji uzmanının yapacağı testler belirtiler ve duruma göre tedavi de değişmektedir.

Alerjik tedavilerde yapılan ilk yol alerji yapan besinden uzak durmaktır. Bunun ile birlikte kivi ile çapraz reaksiyona girecek besinler hakkında da uzman doktordan bilgiler alınmalıdır.

Kaynak: Hürriyet