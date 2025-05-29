"Kıvanç Zaimler kaç yaşında, nereli?" soruları ise arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 1969 doğumlu olan Kıvanç Zaimler, köklü bir eğitim geçmişine ve dikkat çekici bir kariyer yolculuğuna sahiptir. İstanbul Erkek Lisesi'ni tamamladıktan sonra, mühendislik alanında yurt içi ve yurt dışında eğitim görmüştür. Peki, Kıvanç Zaimler kimdir? Kıvanç Zaimler kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

KIVANÇ ZAİMLER KİMDİR?

Kıvanç Zaimler, 1969 yılında doğmuş bir Türk iş insanıdır. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimi almıştır.

Kariyerine 1992 yılında Koç Topluluğu'nda başlayan Zaimler, Türk Elektrik Endüstrisi, RAM Dış Ticaret ve Aygaz gibi şirketlerde çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. 2008 yılında Enerjisa'ya katılarak Ticaret Direktörü olarak görev yapmış, ardından Enerjisa Dağıtım ve Satış Şirketleri Genel Müdürlüğü pozisyonlarını üstlenmiştir. 1 Mart 2016 tarihinde Enerjisa CEO'su olarak atanmıştır.

Temmuz 2018'den itibaren Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yapan Zaimler, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca, Sabancı Holding'in ABD merkezli yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarını yöneten Sabancı İklim Teknolojileri şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiştir.

Kıvanç Zaimler, evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol almakta; Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği ve ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Başkanlığı gibi görevlerde bulunmaktadır.

2025 yılı itibarıyla, Kıvanç Zaimler Sabancı Holding CEO'su olarak görev yapmaktadır.