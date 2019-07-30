Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlü oyuncular caretta carettaları denize kavuşturdu
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oyuncu arkadaşlarıyla beraber Antalya'da yavru caretta carettaların denize ulaşmasını sağladı. Tatlıtuğ'a Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğlu Can da eşlik etti.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korumaya alınmasının amaçlandığı projeye katıldı.Tatlıtuğ ve Dizer, 2 günlük kampta, kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp, denize ulaşmasını sağladı.
DENİZE ULAŞMALARINI İZLEDİ
Duyarlı oyuncu Tatlıtuğ ve eşine oyuncu arkadaşları Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı da katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ kumu kazarken hareketlilik olduğunu ve kazdıkları noktada caretta caretta olabileceğini söyledi. Tam o sırada Tatlıtuğ'un eline gelen yavru caretta carettalar ekibi sevince boğdu. Duyarlı oyuncular caretta carettaların deniz ulaşmasını izledi.
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