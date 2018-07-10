Kıvanç Tatlıtuğ'un Yüz Binlerce Beğeni Alan Fotoğrafına Komik Yorum: Köpeği Bile Yakışıklı

Kıvanç Tatlıtuğ'un, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, kısa süre içerisinde sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Tatlıtuğ'un takipçisinin yorumu ise kırdı geçirdi. Tatlıtuğ'un takipçisi "Köpeği bile yakışıklı" yorumunu yaptı.

YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSU İÇERİSİNDE

'Organize İşler:2' filminin başrolünde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, şu günlerde sette yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Tatlıtuğ, İstanbul'da merakla beklenen filmin çekimlerinde yer alırken eşi Başak Dizer de Phuket'te tatil yapıyor.Başarılı oyuncu, eşi tatilden döner dönmez Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ile birlikte mavi tura çıkacak.

"KÖPEĞİ BİLE YAKIŞIKLI"

Sosyal medyada paylaştığı her fotoğraf ile olay olan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün yeni bir fotoğraf paylaştı. Tatlıtuğ'un köpeği ile birlikte paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Tatlıtuğ'un fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları kırdı geçirdi. Tatlıtuğ'un takipçisi "Köpeği bile yakışıklı" yorumunda bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları:

- "Köpeği bile yakışıklı."

- "Sana bu gidişle çok feci nazar değer söyleyim, evini nazar boncuğundan yapsan bile fayda etmez artık."

- "Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'a fotoğraf atmış şu an bunun üzerine siteye foto atılmaz."