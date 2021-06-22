Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da kamera karşısına geçti
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Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da kamera karşısına geçti

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da kamera karşısına geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi 'Bir Denizaltı Hikayesi'nin çekimlerine İstanbul ve Cunda'nın ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi 'Bir Denizaltı Hikayesi'nin çekimlerine İstanbul ve Cunda'nın ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'nin başrollerini paylaştığı "Bir Denizaltı Hikayesi" isimli dizinin çekimleri Gündoğan'da başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un, Arman isminde bir denizaltı araştırmacısını oynayacağı öğrenildi. Gündoğan koyunda rolü gereği dalışlar yapan yakışıklı oyuncuya kalabalık bir set ekibi eşlik etti. Gün boyu çekimlerin sürdüğü dizi setine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Dijital platformda yayınlanacak olan dizinin çekimlerine Ege sahillerinde devam edileceği öğrenildi.

(Eren Ayhan/İHA)

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da kamera karşısına geçti
Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da kamera karşısına geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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