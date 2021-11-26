Kıvanç Tatlıtuğ'un yengesi ortaya çıktı! Mesleği şaşırttı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, abisi Cem Tatlıtuğ'dan 2017 yılında boşanan Burcu Özsoy'u sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Tatlıtuğ'un yengesinin şarkıcı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kıvanç Tatlıtuğ'un yengesi Burcu Özsoy, her perşembe Rixos Pera Otel Golden Hour adlı mekanda sahne alıyor.
"HEP DESTEK TAM DESTEK"
Geçtiğimiz hafta ilk kez sahne alan Özsoy'a destek vermek amaçlı mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ "Yengeme destek olmaktan mutluluk duyuyorum. En iyi yerlere gelmesini istiyoruz" demişti.
Baba olmaya hazırlanan Tatlıtuğ, bu hafta yengesini dinlemeye gelemedi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un menajerlik yapan ağabeyi Cem Tatlıtuğ, 2013 yılında evlendiği Burcu Özsoy'dan 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı.