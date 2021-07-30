Marmaris'teki yangını başlatan çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı
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Marmaris'teki yangını başlatan çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün öğle saatlerinde çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını devam ediyor. Yangını çıkardığı iddiasıyla 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocukların, "Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

İçmeler kara yolu Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Yerleşim yeri ve otellere 100 metre uzaklıktaki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

"KİTAP YAKIYORDUK, BİR ANDA ALEV ÇOĞALDI, KAÇTIK"

Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, "Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Bodrum ve Köyceğiz'deki yangınlarla ilgili de araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Marmaris'teki yangını başlatan çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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