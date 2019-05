Kitap ve kültür günleri söyleşilerle renkleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 5'inci Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, 17 Mayıs 2019 Cuma gününden bu güne kadar günlük ortalama 14 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Gaziantepliler, iftar sonrasında düzenlenen yazarlarla söyleşi etkinliğine yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle "Ramazan Kitapla Buluşuyor" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bu yıl 5'incisi organize edilen Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, 240 yayınevinden 200 bin kitapla kitapseverlerle buluştu. 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 23.00'a kadar açık olacak Kitap ve Kültür Günleri, 125 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyor.

Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri kapsamında düzenlenen yazarlarla söyleşi etkinliğinde Yusuf Samet Çakır, Salih Doğan, Abdullah Yıldız, Dr. Ersin Memişay, Ahmet Şimşirgil, Zekeriya Efiloğlu, Reyhan Erdoğan, Nurullah Genç, Adem Özköse, Halil İbrahim Yakar, Seca Öztürk ve Nurdan Damla gibi sevilen yazarlar Gazianteplileri buluşturdu. Sevdiği yazarlarla buluşma fırsatı bulan Gazi şehirliler, yazarlara kitaplarını imzalattı.

"Açık alan olduğu için talep daha fazla"

Yazarlarla söyleşi etkinliğine katılan "Hatice", "Belkıs", "Muhteşem Peygamberim" gibi sevilen kitapların yazarı Nurdan Damla, Gaziantep Kitap ve Kültür Günlerin güzel bir intiba bıraktığını belirterek, "Güzel bir alan ve merkezi bir yere kurulmuş. Açık alan olduğu için talep daha fazla oluyor. Bütün yayınevlerinin katılmış olması çok güzel. Bir de her akşam değişik yerlerden gelen yazarlar, müzisyenler, sanatçılarla yapılan etkinliklerle çok güzel bir fuar olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Söyleşi programına genç kızların katılımının fazla olması beni çok mutlu etti. Umarım bundan sonraki söyleşilerdeki katılımların da böyle güçlü olmasını diliyorum. Ben gayet memnunum. Hem konuştuk hem de tartışarak söyleştik" dedi.

"Temiz, ferah ve güvenli bir ortam"

Söyleşi etkinliğine gelen Zehra Ünal, "Burada emek var zahmet var. Büyükşehir Belediyemiz ve Diyanet Vakfımız bu işe ciddi yatırım yaptı. Her türlü kitabı burada bulabiliyoruz. Her güne ayrı bir söyleşi programı, imza gününe gelen yazarlarımız mevcut. Hem çocuklarıyla vakit geçirecekleri temiz, ferah ve güvenli bir ortam yapılmış hem de her türlü kitabı alabilecekleri bir fuar olmuş. Arayıp ta bulamadığım bir kitap yok çünkü her türlü kitabevi buraya standını açmış başarılı bir organizasyon olmuş" ifadelerini kullandı.

"Fuar çok güzel geçiyor"

İstanbul Motto Yayınlarından kitap günlerine katılan yayıncı Mesut Çelik ise, "Sağ olsunlar açılışı vali bey ve başkanımız Fatma Şahin yaptı. Fuar, çok güzel geçiyor. Eski ata sporumuzu oynuyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş sporlar bunlar. Eşinle, aileyle, baba ve annenle bile oynayabileceğin bizden oyunlar. Buraya açılan stantlarla ulaşma fırsatı oldu. Gezdiğim fuarlar içinde 2 veya 3'ncü fuarda gördüm. Hem burada oynuyorlar hem de öğreniyorlar. Bende burada birçok oyun öğrendim" şeklinde konuştu.

5'inci Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, 25 Mayıs Cumartesi günü iftar sonrasında Erhan Akman, Adem Çaylak, Tufan Gündüz, Recep Songül, 26 Mayıs Pazar günü ise Vehbi Vakkasoğlu ve Dr. Ersin Memişay söyleşileriyle sona erecek. - GAZİANTEP

