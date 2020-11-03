Kısmi tsunamide ölen kadının oğlu ile torunu yaşadıklarını anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısmi tsunamide ölen kadının oğlu ile torunu yaşadıklarını anlattı

03.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:10
Kısmi tsunamide ölen kadının oğlu ile torunu yaşadıklarını anlattı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle boğulan 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin'in oğlu Ahmet Erçetin ile torunu Yaşar Erçetin, yaşadıkları acı dolu anları paylaştı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle boğulan 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin'in oğlu Ahmet Erçetin ile torunu Yaşar Erçetin, yaşadıkları acı dolu anları paylaştı.

Sığacık'ta çiftçilik yapan 65 yaşındaki Ahmet Erçetin, AA muhabirlerine, deprem olduğunda endişeyle evine koştuğunu, eşi ve annesini sağlıklı bir şekilde bulduğunda ise rahatladığını dile getirdi.

Eşinin deprem olunca annesini evden çıkardığını anlatan Erçetin, "Evimizde hasar yoktu. İlçe merkezine giderek ihtiyacı olan varsa yardım etmek istedim. Sonra aniden deniz suyunun çekildiği söylendi. Kısa bir süre sonra da su baskını oldu." dedi.

Evine döndüğünde annesinin suya kapıldığını öğrendiğini dile getiren Ahmet Erçetin, şunları söyledi:

"Annem sokakta otururken suya kapılmış. Zaten ayaklarından rahatsızdı ve engelliydi. Zor yürüyordu. Denizdeki su aniden çekilmiş. Bugüne kadar tsunami gibi bir şey bilmiyorduk, anca televizyondan izliyorduk. Ne annemden, ne dedemden böyle bir şey duydum. Evimiz denize yakın, sokağımız dar. Aniden su basınca annemi alıp götürmüş. Oğlum babaannesini kurtarmaya çalışmış ama annem maalesef hayatını kaybetti."

Sığacık'ta berberlik yapan 30 yaşındaki torun Yaşar Erçetin ise depremin hemen ardından suların çekildiğini öğrenince sahile gittiğini aktardı.

Erçetin, "Birden karşıdan büyük bir su kütlesi geldi ve kıyıya vurdu. Sonra eve koştum. Babaannemi su almış götürmüştü. Hemen peşine gittim. Bir ara tuttum ama sudan çıkardığımda son nefesini verdi." ifadesini kullandı.

30 Ekim'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığı olan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra önce denizde sular çekilmiş, daha sonra Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimi su altında kalmıştı. Kaleiçi'ne kadar gelen deniz suyu araç ve dükkanlara zarar vermişti. Kıyıdaki tekneler de zarar görmüştü. Oluşan kısmi tsunamide Fatma Laike Erçetin de boğulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

İlgili Haberler

Tsunamide ölen Fatma nine son yolculuğuna uğurlandı
Tsunamide ölen Fatma nine son yolculuğuna uğurlandı
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
İzmir'deki depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi
İzmir'deki depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz İlham Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Aleyna Tilki İkbal Gürpınar Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Okan Buruk Eddie Newton Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısmi tsunamide ölen kadının oğlu ile torunu yaşadıklarını anlattı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 20:18:12. #1.15#
title