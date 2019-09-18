Kışlık konserve hazırlığı İzmit'te kavanoz kapağı kıtlığına neden oldu

18.09.2019 15:52

Kocaeli'de vatandaşların yoğun şekilde konserve yapması nedeniyle il genelinde kavanoz kapağı kıtlığı yaşandı. Esnaflar ise iş yerlerinin kapısına "Kavanoz ve kavanoz kapağı kalmamıştır" yazıları astı.



Kış mevsimi öncesinde ucuz sebzeleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar, aldıkları sebzeleri konserve yaparak saklamak isteyince iş yerlerinde satılan kavanoz kapakları tükendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan birçok iş yerinde kavanoz kapağı kalmadı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası iş yeri sahipleri, iş yerlerinin girişine "Kavanoz ve kavanoz kapağı kalmamıştır" yazısı astı. Konserve hazırlığı yapan vatandaşlar ise kentteki tüm züccaciyeleri teker teker dolaşarak kavanoz kapağı arıyor. Kapak bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, her yıl çok ucuza aldıkları kavanoz kapaklarının bu yıl hem pahalı olduğunu hem de bulunmadığını söyledi. İş yeri sahipleri ise vatandaşlardan gelen talebin geçen yıllara oranla artması sonucunda kavanoz kapaklarının tükendiğini ifade etti.



"Vatandaşın yaklaşık 1,5 aydır böyle mağdur olması bizi üzüyor"



30 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen züccaciye işletmecisi Ömer Ayaz, ilk defa kavanoz kapağının bitmesi ile karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Bu durumdan dolayı biz de mağduruz. 30 yıldır ben bu işi yapıyorum. 30 yıldır böyle bir şey yaşanmadı. Arada ufak tefek şeyler oluyordu ama 2-3 gün içerisinde problem çözülüyordu. Vatandaşın yaklaşık 1 buçuk aydır böyle mağdur olması bizi üzüyor. Biz onların işini görelim diye burada esnaflık yapıyoruz. Hem kendi rızkımızı çıkartıp hem de onların ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Kavanoz kapağının bulunması için bizim de çabalarımız var. Toptancılarını ya da üreticilerini arayıp piyasaya yayılmasını istiyoruz ama aldığımız bir duyuma göre bugün kavanoz kapağı gelmesini bekliyoruz. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz" dedi.



"Bu işin içinde olan birisi olarak ben de mağdurum"



Kendi konservesini yapmak isteyen vatandaşların sayısının artmasından dolayı stokların tükendiğini belirten Ayaz, "Yaptığımız istişareler sonucunda benim düşünceme göre, şu anda domates ve biber gibi sebzeler ucuzladı. Geçen yıl sebze fiyatları da baya bir pahalıydı. Vatandaş da geçen yılki pahalılık yaşanması sonucunda zarar göreceğini düşünerek biraz fazla konserve yaptı. Sanırım konserve fabrikaları da sebze fiyatlarını düşük bulunca üretimini arttırdı. Bundan dolayı kavanoz firmaları bu firmalara daha çok ürün vermeye başladı. Biz de bir kavanoz kolisi almak isterken 3 kavanoz kutusu almaya kalktık. Bundan dolayı tükendi. Yoksa biz firmalarla konuştuk, kavanoz kapağı satmamak gibi bir durumlarının söz konusu olmadığını söylediler. Kendilerinin de gelen taleplere yetişemediklerini söylüyorlar. Böyle bir şeyin olması bizi de üzdü. Benim hanımım da, 'Kavanoz kapağı getir' diyor. Bu işin içinde olan birisi olarak ben de mağdurum. Biz vatandaşın işini görmek istiyoruz" diye konuştu.



"Sabahtan beri geziyorum, bulamadım"



Eşinin kavanoz kapağı istediğini ancak hiçbir yerde bulamadığını ifade eden Abubekir Arar isimli vatandaş ise "Bize de bazen kavanoz kapağı lazım oluyor. Esnaf arkadaşlardan alıyorduk. Şu an da almaya geldik. 'Yok' diyorlar. Esnaf arkadaşın söylediği doğru, gerçekten bulunmuyor. Eskiden gelip alıyorduk, daha da ucuza veriyorlardı. Şimdi hem pahalı hem de yok. Sabahtan beri geziyorum, bulamadım. Şimdi burada bekliyorum. Gelirse alacağım. Bakalım ne olacak" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA