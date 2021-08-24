Kışlık hazırlık yapılan evlerde balkon ve teraslar kırmızıya boyandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadınlar tarafından yapılan domates ve kırmızı biber salçaları kuruması için tepsi ve sinilerle balkon ve teraslara yerleştirilip güneşlenmeye bırakılıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadınlar tarafından yapılan domates ve kırmızı biber salçaları kuruması için tepsi ve sinilerle balkon ve teraslara yerleştirilip güneşlenmeye bırakılıyor.

Her yıl kışlık ihtiyaçları için domates ve biber salçası yaptıklarını söyleyen ev hanımı Fatma Çakır, "Kendi yetiştirdiğimiz domateslerin yanı pazardan aldığımız kırmızı biberleri karıştırarak yaptığımız salça çok lezzetli oluyor. Kazan ve tencerelerde kaynattığımız ev yapımı salçaları süzgeçten geçirip tuzladıktan sonra tepsi ve sinilere doldurarak kuruması için balkonlara, teraslara veya yüksek yerlere bırakıyoruz. Daha sonra kuruyan salçaları kavanozlara doldurup tüketime hazır hale getiriyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı