Kıskanmak dizisi hangi aileyi anlatıyor?

Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı edebî eserinden televizyona uyarlanan dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Entrika, ihtiras ve güç çatışmalarıyla örülü atmosferiyle öne çıkan "Kıskanmak", izleyicileri derin sırlarla dolu sürükleyici bir dünyaya davet ediyor. Peki, "Kıskanmak" dizisi hangi ailenin hikâyesini anlatıyor?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin dikkat çeken oyuncu kadrosunda; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi başarılı oyuncular bir araya geliyor. Güçlü performanslarıyla öne çıkan bu isimler, hikâyeye derinlik katmayı hedefliyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin merkezinde, Paşazade ailesinin ihtişamlı yaşamının gölgesinde büyüyen ve sevgisiz bir çocukluk geçiren Seniha'nın (Özgü Namal) kendi geçmişiyle hesaplaşma süreci yer alıyor. Hayatını yeniden kurmaya çalışan Seniha'nın hikâyesi, karmaşık duygularla örülü bir iç dünyayı gözler önüne sererken, yapım etkileyici atmosferiyle sezonun iddialı dizileri arasında konumlanıyor.

KISKANMAK DİZİSİ KARAKTERLERİ

"Kıskanmak", izleyiciyi Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaraların şekillendirdiği karanlık dünyasına götürüyor. Tanıtımlarda, Seniha'nın sabırla kurduğu planlar ve içinde büyüttüğü intikam duygusunun ilk izleri dikkat çekiyor. Bu planları hayata geçirirken Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) gibi karakterlerle yollarının kesişmesi ise hikâyeye farklı bir boyut kazandırıyor.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ AİLEYİ ANLATIYOR?

Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı klasik romanından uyarlanan dizi, ilk kez 1946 yılında yayımlanan eserin güçlü edebi temellerine dayanıyor. Zonguldak'ta geçen hikâye, bastırılmış duygular, toplumsal baskılar ve kadın kimliği gibi temaları derinlemesine işlerken; kıskançlık duygusunun insan psikolojisindeki yerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Dizi, bu edebi altyapıyı ekranlara taşısa da hangi ailenin merkezde yer aldığına dair net bilgiler henüz paylaşılmış değil.