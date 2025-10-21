Haberler

Kıskanmak 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kıskanmak 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve çok yakında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Kıskanmak" dizisinin heyecanla beklenen tanıtım videosu yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici öyküsüyle şimdiden ilgi uyandıran yapım, etkileyici atmosferi ve dikkat çekici sahneleriyle ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Kıskanmak'ın 7. bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin afişi de büyük ses getirdi. Bu göz alıcı afiş, dizinin dramatik hikâyesini tek karede yansıtırken; karakterlerin tarzını ön plana çıkaran güçlü styling'iyle de dikkat çekiyor. Peki Kıskanmak dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

Ay Yapım imzalı "Kıskanmak" dizisinin oyuncu listesinde, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Dizide; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta oyuncular yer alıyor.

KISKANMAK DİZİ KONUSU

"Kıskanmak", ihtişamlı Paşazade ailesinin gölgesinde, sevgisizlik içinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme ve hayatını yeniden inşa etme hikâyesine odaklanıyor. Derin karakter çözümlemeleri ve yoğun dram unsurlarıyla öne çıkan yapım, sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaralarla şekillenen iç dünyasına götürüyor. Tanıtımda Seniha'nın sabırla planladığı hamleler ve intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekiyor. Bu planlarını ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürütmeye çalışıyor.

KISKANMAK 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Kıskanmak" dizisinin 7. bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Halit'in engellerine rağmen sınava giren Seniha, çalınan hayatını geri almak için harekete geçer. Ancak bu yolda büyük zorluklarla karşılaşır. Nüzhet ve Mükerrem'in iş için bir arada olması Nalan'ı çıldırtırken, Şaziye'nin şüpheleri artar. Nüzhet'e atılan suç, Nalan'la ilişkisini ciddi şekilde sınar. Seniha abisinin evliliğini ve itibarını sarsma planını yürütürken, annesine unutulmaz bir doğum günü hazırlar. Mediha'nın Mükerrem'le yüzleşmesi ise tüm dengeleri değiştirecektir.

