Kıskançlık yüzünden arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Elvan Küçükaltun (48), birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser'e (40) ilgi duyduğunu öne sürdüğü arkadaşı Kadir Demir'i (39), çıkan tartışmada öldürüp cinsel organını kesti. Cesedi gömmek için otel yakınındaki parkta çukur kazarken görülen Küçükaltun, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün gece Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun, dün akşam arkadaşı Kadir Demir'i yemeğe çağırdı. Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Kadir Demir birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Grosser'e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçükaltun, Kadir Demir'i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.