Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı
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Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı

28.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:20

Adana'da bir koca kendisinden 19 yaş küçük eşini kıskançlık krizine girerek önce balkonda darbetti. Çığlıklarını duyan komşular polise haber verirken, cani koca daha sonra banyoya götürdüğü eşini defalarca bıçakladı.

Kevser El İsa Hasan (20) bir süre önce İmad El Mansur Muhammet Suphi (39) ile evlendi. Ancak Suphi eşini çok kıskandığı için ikili arasında sürekli tartışma yaşanıyordu.

BALKONA DAHİ ÇIKARTMAMIŞ

Eşinin balkona dahi çıkmasını istemeyen Suphi, dün eşiyle yine kıskançlık yüzünden tartıştı. Bu sırada Kevser El İsa Hasan balkona çıktı. Sinir krizi geçiren koca, eşini önce balkonda darbetmeye başladı. Genç kadın çığlık atıp yardım istedi. Sesi duyan komşuları polisi aradı.

Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı

BANYODA DEFALARCA BIÇAKLADI

Suphi, kadını banyoya götürerek burada defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kıskançlık krizine giren kocayı gözaltına aldı. Kadın ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

"BALKONDA DARBEDİLİYORDU, ÇIĞLIK ATTI"

Bu arada kadının balkonda darp edildiğini gören bir vatandaş ise "Kadını balkonda darp ediyordu, kadın çağlık attı. Daha sonra kadını içeri götürüp banyoda bıçaklamış" dedi.

Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SEMA: 20 yaşındasın kendınden 20 yaş adamla evlenmek ne hemde bu yaşta. . . canının gençlığının hıcmı kıymetı yok. . Ulkemızde katılden sapıkdan bol ne var
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ERZRMLU: güzel ve genç karısı olan adamın işi zor
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500
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