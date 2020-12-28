Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı

Adana'da bir koca kendisinden 19 yaş küçük eşini kıskançlık krizine girerek önce balkonda darbetti. Çığlıklarını duyan komşular polise haber verirken, cani koca daha sonra banyoya götürdüğü eşini defalarca bıçakladı.

Kevser El İsa Hasan (20) bir süre önce İmad El Mansur Muhammet Suphi (39) ile evlendi. Ancak Suphi eşini çok kıskandığı için ikili arasında sürekli tartışma yaşanıyordu.

BALKONA DAHİ ÇIKARTMAMIŞ

Eşinin balkona dahi çıkmasını istemeyen Suphi, dün eşiyle yine kıskançlık yüzünden tartıştı. Bu sırada Kevser El İsa Hasan balkona çıktı. Sinir krizi geçiren koca, eşini önce balkonda darbetmeye başladı. Genç kadın çığlık atıp yardım istedi. Sesi duyan komşuları polisi aradı.

BANYODA DEFALARCA BIÇAKLADI

Suphi, kadını banyoya götürerek burada defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kıskançlık krizine giren kocayı gözaltına aldı. Kadın ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

"BALKONDA DARBEDİLİYORDU, ÇIĞLIK ATTI"

Bu arada kadının balkonda darp edildiğini gören bir vatandaş ise "Kadını balkonda darp ediyordu, kadın çağlık attı. Daha sonra kadını içeri götürüp banyoda bıçaklamış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı