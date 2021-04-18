Kısıtlamayı scooter ile deldiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamayı scooter ile deldiler

Kısıtlamayı scooter ile deldiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanırken, bazı gençler sokağa çıkma yasağını scooterlar ile delerek, şehir turu yaptı.

İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti

Bursa'da 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanırken, bazı gençler sokağa çıkma yasağını scooterlar ile delerek, şehir turu yaptı. Gençler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Bize kısıtlama yok, polis bizi yakalayana kadar biz kaçarız" dedi.

58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da uygulanırken, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor. Polis ekipleri, özellikle ana arterler üzerinde uygulama gerçekleştirirken, vatandaşların izin belgeleri olup olmadığı soruluyor. Ancak bazı vatandaşlar da yasağı delmenin farklı yollarını arıyor. Şehir merkezinde bir grup genç, dijital ortamda kiraladıkları scooterlar ile yasağı delerek, boş kalan yollarda şehir turu yaptı. Gençler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bize kısıtlama yok ağabey, polis bizi yakalayana kadar kaçarız. Trafik boş, böyle daha keyifli, ayrıca trafik kurallarına da uyuyoruz" dedi. Bu anlar kameralara yansırken, şehir turu yapan gençler daha sonra gözden kayboldu. - BURSA

Kısıtlamayı scooter ile deldiler
Kısıtlamayı scooter ile deldiler
Kısıtlamayı scooter ile deldiler
Kısıtlamayı scooter ile deldiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Nikos Dendias Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Muslera Cenk Tosun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamayı scooter ile deldiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 17:19:08. #1.16#

title