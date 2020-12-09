Koronavirüs kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
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Koronavirüs kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti

09.12.2020 08:48 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:20

Aksaray'da maskesiz gezerek kısıtlamaya uymayan ve alkollü olarak araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücü ile kız arkadaşı, kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarını saldırıp tehdit etti. Çift polisleri de tehdit ederken, kızın attığı çığlıklar sokağı adeta inletti.

Aksaray'ın Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Kavşağında meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler kent merkezi ve birçok bölgede görev alarak uygulama yaptı.

Yapılan uygulamalarda polis ekipleri merkez istikametine seyreden bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Ali Ç. ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, sürücü ve ismi belirlenemeyen kız arkadaşının muaf belgelerinin bulunmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkların belirlendi. Maskeleri de bulunmayan 2 genç polis ekiplerince uyarılarak maskeleri taktırıldı. Ardından alkol kontrolünden geçirilen sürücü Ali Ç. 1.65 promil alkollü çıktı.

TEHDİT EDEREK KÜFÜRLER SAVURDU

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve bir de alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü olay yerinde kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Sürücü ve kız arkadaşı basın mensubunun üzerine koşarken, alkollü sürücü Ali Ç. basın mensuplarını tehdit ederek, "Kamerayı kapat. Rezil oldum. Seninle görüşeceğiz. Eğer kameraya düşeyim var ya seni yaşatanın" diyerek küfürler savurdu.

"YANINIZA BIRAKMAM" DİYEREK POLİS MEMURLARINI İTTİ

Asayiş ve trafik ekiplerinin güçlükle engel olmaya çalıştığı olayda sürücü ve kız arkadaşı polis ekiplerince araca bindirilmek istedi. Araca binmek istemeyen alkollü sürücü polis ekiplerince güçlükle polis aracına bindirilirken, elleri kapıya sıkışmasın diye kolunu araç içerisine almak isteyen polis memuruna, "Elini ayağını çek. Hepinizin yanına bırakanın" diyerek polis memurlarını itti.

PARA CEZASI KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Gözaltına alınan 2 genç polis aracına bindirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Alkollü araç kullanan sürücüye alkollü araç kullandığı için bin 228 TL para cezası kesilirken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için sürücü ve kız arkadaşına 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. Öte yandan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise trafik ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Koronavirüs kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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