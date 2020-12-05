Kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi
05.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:47
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL ceza uyguladı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL ceza uyguladı.
- Aydın
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kuşadası'nda sahil güvenlik ekipleri, kıyı şeridinde denetim yaptı. Denetimde, Davutlar Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında bulunan A.Y.'nin kısıtlamaya uymadığı belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri, A.Y.'ye 3 bin 150 TL ceza uyguladı.
- Aydın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER