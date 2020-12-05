Kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi
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Kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi

05.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:47
Kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL ceza uyguladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL ceza uyguladı.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kuşadası'nda sahil güvenlik ekipleri, kıyı şeridinde denetim yaptı. Denetimde, Davutlar Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında bulunan A.Y.'nin kısıtlamaya uymadığı belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri, A.Y.'ye 3 bin 150 TL ceza uyguladı.


- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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