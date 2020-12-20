Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
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Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar

20.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:57
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği yönetici ve üyesi hayvanseverler, akşamları ve hafta sonları uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen 'can evi' barınağında kalan köpekleri besleyip, bakımını yapıyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği yönetici ve üyesi hayvanseverler, akşamları ve hafta sonları uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen 'can evi' barınağında kalan köpekleri besleyip, bakımını yapıyor. 

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği yönetici ve üyeleri, akşamları ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İspat Cami Mahallesi'nde bulunan, derneğin 'can evi' olarak adlandırılan barınağına gelerek, temizlik yapıyor, sokak hayvanlarını besliyor ve yaralı hayvanların ilaçlarını vererek, bakımını gerçekleştiriyor. Hayvanseverler, beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için de belediye ekipleriyle birlikte şehir merkezi ile sahillerde belirli noktalara mama bırakıyor.

"HAYVANLARI SAHİPLENDİRMEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, sokağa çıkma kısıtlamasında izin alarak sokak hayvanlarının bakımını aksatmadan sürdürdüklerini belirterek, "Yetebildiğimiz her yere mama desteği sağlamaya çalışıyoruz. Maalesef pandemi döneminde bazı zorluklardan dolayı sahipli köpekler dışarı atılıyor. Bunları da bize haber veriyorlar ve onları alıp buraya getiriyoruz. Buradaki hayvanları sahiplendirmeye çok ihtiyacımız var. Kalıcı olmasa da yavrular için geçici yuvalara da ihtiyacımız var. Buraya getirilen çok fazla yavru köpek var. Gönüllüler olmalı ki evlerinde, bahçelerinde en azından kış mevsimini geçirip, biraz büyüyene kadar bu yavrulara bakabilmeli. Biz onların mamalarını da karşılamaya razıyız" dedi.'BİZ SAHİP ÇIKMAZSAK YOK OLACAKLAR'Yaralı ve hasta hayvanların tedavilerinden dolayı maddi güçlük çektiklerini kaydeden Cebeci, "Biz bir derneğiz. Yardım ve bağışlarla ayakta duruyoruz. Pandemi herkesi etkilediği gibi bizleri de çok etkiledi. Bu zor süreçte yine de destek bekliyoruz. Bu canlar bize Allah'ın emaneti. Biz sahip çıkmazsak birer birer yok olacaklar. Tedavide çok zorlanmıyoruz. Mesela bir kırık ameliyatında ya da kanser hastalığında hayvanları özel kliniğe götürüyoruz. Bu masrafları karşılamakta güçlük çekiyoruz. Biz bir hayvanı kurtardığımız zaman onu tedavi ettirmek zorundayız. Barınakta bir sürü yaralı canımız var, bir sürü yavru canımız var. Bunlara ancak hep birlikte elbirliğiyle bakabiliriz" diye konuştu.

Sevinç Cebeci, hayvana şiddetin suç sayılmasını ve bu konuda yasa çıkarılmasını beklediklerini de dile getirerek, "Biz artık hayvana şiddet gösterenlerin para cezasıyla kurtulmalarını istemiyoruz. Bunlara hapis cezası gelmeli. Bir canı katlediyorsun. Bunun bir bedeli olmalı. Bunun bedeli, para cezasını ödeyip kurtulmak değildir. Hapis cezası verilmeli. Yasa bir an önce çıkmalı. Hayvan bir mal gibi görülmemeli" dedi. 


Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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