Kısıtlamaya rağmen restoranda yemeğe 81 bin 900 lira ceza
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Kısıtlamaya rağmen restoranda yemeğe 81 bin 900 lira ceza

Kısıtlamaya rağmen restoranda yemeğe 81 bin 900 lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da, kısıtlama uygulanan saatlerde gizli alındıkları restoranda yemek yiyen 26 kişiye, polis ekiplerince 81 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

BURSA'da, kısıtlama uygulanan saatlerde gizli alındıkları restoranda yemek yiyen 26 kişiye, polis ekiplerince 81 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki restorana, kısıtlama saatlerinde gizli olarak müşteri kabul edildiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı baskında, restoranda müşteri olduğu ve alkol satışı yapıldığı tespit edildi. Restoranda bulunan 26 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den toplam 81 bin 900 lira ceza kesildi.

KAMERADAN DIŞARIYI GÖZLÜYORLARMIŞ

Öte yandan işletme sahiplerinin güvenlik kamera sistemiyle olası polis baskınına karşı dışarıyı takip ettikleri anlaşıldı. Ekipler, iş yerine yönelik tutanak düzenledi.


Kısıtlamaya rağmen restoranda yemeğe 81 bin 900 lira ceza
Kısıtlamaya rağmen restoranda yemeğe 81 bin 900 lira ceza
Kısıtlamaya rağmen restoranda yemeğe 81 bin 900 lira ceza
Kısıtlamaya rağmen restoranda yemeğe 81 bin 900 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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