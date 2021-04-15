KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA AKSARAY'DA DURAKLARDA YOĞUNLUK

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, duraklarda yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.50 itibarıyla trafik yoğunluğu da yüzde 60'a çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Fatih Aksaray en çok yoğunluğun olduğu yer oldu. Saat 17.00'den itibaren tramvay ve otobüs duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda birçok vatandaşın da maskesiz olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre hafta içi saat 19.00'dan sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı