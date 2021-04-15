KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA AKSARAY'DA DURAKLARDA YOĞUNLUK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA AKSARAY'DA DURAKLARDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, duraklarda yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.50 itibarıyla trafik yoğunluğu da yüzde 60'a çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Fatih Aksaray en çok yoğunluğun olduğu yer oldu. Saat 17.00'den itibaren tramvay ve otobüs duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda birçok vatandaşın da maskesiz olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre hafta içi saat 19.00'dan sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA AKSARAY'DA DURAKLARDA YOĞUNLUK
KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA AKSARAY'DA DURAKLARDA YOĞUNLUK
KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA AKSARAY'DA DURAKLARDA YOĞUNLUK
KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA AKSARAY'DA DURAKLARDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Canan Ergüder Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA AKSARAY'DA DURAKLARDA YOĞUNLUK
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 09:47:32. #1.15#

title