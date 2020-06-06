Kısıtlamasız ilk hafta sonunda vatandaşlar İstanbul Boğazı'nda denize girdi Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla beraber bazı vatandaşlar, Sarayburnu Sahili'nde denize girerek serinledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte kaldırıldı. Hafta sonlarını uzun bir süre kısıtlama nedeniyle evde geçiren vatandaşlar, kısıtlamasız ilk hafta sonunda sahillere akın etti. İstanbul'daki tüm sahillerde olduğu gibi Sarayburnu Sahili'nde de bazı vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sahile gelmeye başladı. Sahile gelen vatandaşlar, denize karşı kahvaltılarını yaptı. Denize girme özlemini gidermek isteyenler de boğazın soğuk sularında serinledi.

"BURNUMUZDA TÜTTÜ"

Hafta sonu kısıtlamasının kalkmasının iyi olduğunu ifade eden Zihni Ceyhan, "Bir hafta sonu rahat nefes alıyoruz. Denize giriyoruz. Kendimize geldik. Denize gireceğim. Serinleyeceğim. Hafta sonlarını sıkılıyorduk. 78 gün evde kapalı kaldık. Burası burnumuzda tüttü" dedi.

"D VİTAMİNİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sahilde güneşlenen bir başka vatandaş ise, "Denizde değerlendirmeye çalışıyoruz. Güneşleniyoruz. D vitamini almaya çalışıyoruz. İşimiz olmadığından dolayı buraya geldim. Sıkıldık. Buraya gelmeyi özledik. Yaz kış devamlı geliyoruz" diye konuştu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

İki aydan beri evde kaldığını dile getiren Yüksel Sönmez, "Korona virüs bütün dünyayı sardı. Aşağı yukarı iki aydan beri içeride kaldık. Biz bu hafta sonunu değerlendiriyoruz. Cumartesi sabahı buradayız. 365 gün buradayız. Bugün sabah buraya geldik. Kahvaltımızı yaptık. Eğlendik. Deseler ki; iki ay evde kalacaksın, çıkmayacaksın. Sarayburnu'nda denize girmeyeceksin. Yok öyle bir şey ama bir virüs dünyayı sardı. Virüs dünyayı sardıktan sonra evlerde kaldık. Hafta sonu burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA