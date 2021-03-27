Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
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Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti

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Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Son günlerde hızla artan vaka sayılarına rağmen, sokakların dolup taşması uzmanlar tarafından endişeyle karşılanırken, Ramazan ayının bir bölümünde tam kapanmaya gidilebileceği konuşulmaya başlandı.

Kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından cumartesi günü vatandaşların sokağa çıkmasına yeniden izin verilmişti. İstanbul'da yasakların kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar soluğu meydan ve sahillerde aldı.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA ANKARA'NIN GÜNDEMİNDE

Kısıtlamanın genişletilmesinin ardından sokaklar dolup taşarken, 30 binlere dayanan günlük vaka sayısı ise sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, sık sık gündeme geliyor. Ancak bunun yeterli olacağını düşünmeyen uzmanlar, tam kapanma konusunun masaya yatırılması gerektiğini savunuyor. Hal böyleyken Ankara kulislerinde de Ramazan ayının bir bölümünde tam kapanmaya gidilebileceği söylentileri konuşulmaya başlandı.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti

KURALLAR HİÇE SAYILIYOR

Beşiktaş Bebek'teki sahil şeridi yürüyüş yapmak isteyenlerle doldu taştı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen pek çok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. Maske takmanın öneminden bahseden bir vatandaş, "Anlık çıkaranlar olabilir ya da hiç takmayanlar olabiliyor. Bunların önleminin alınması gerekir. İnsanların en başta kendilerini düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti

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Haber Yorumları (35)
ERCAN YILDIRIM: Arkadaş iki gün önce ak p kongresine laf ediyorlardı. fark yok ki. herkes her yerde uymuyor. tenceren dibin kara senin ki benden kara misali.
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ARDA: ne kadar çok sevıyorsunuz bu tür haberlerı mılletın anası agladı 1 yıldır eve tıkılıp kaldık sızın haber merkezınıde kapatsınlar 6 ay boyunca bakalım bu tür haberlerı yapabılecekmısınız görelım
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DERVİŞ: MAASALLAH habercilerede gun doğdu milleti çekiştiriyolar kendileri ne geziyor ya oralarda maksat haber olsun boş haber
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